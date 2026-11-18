Ngày 18/11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027. Sự kiện do Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, dmg events và các đối tác phối hợp tổ chức, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển ngành y tế Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, PGS. TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, khoa học và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc nền y học thế giới. Trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào và dữ liệu lớn mở ra nhiều cơ hội trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, giá trị của tiến bộ y học phải được đánh giá bằng hiệu quả cứu chữa, giảm biến chứng, giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại họp báo.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định định hướng chuyển mạnh từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và suốt vòng đời. Cùng với các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đây là cơ sở quan trọng để phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững, hướng tới mục tiêu năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Để thực hiện mục tiêu, ngành Y tế cần phát triển đồng bộ năng lực toàn hệ thống, từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước và quyền lợi người dân. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đánh giá cao sáng kiến của Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, dmg events và các đối tác trong việc tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027.

Nhấn mạnh quan điểm "không phải công nghệ nào mới nhất cũng là công nghệ phù hợp nhất", lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng sự kiện trở thành nền tảng hợp tác quốc tế, tập trung vào 4 định hướng: đối thoại chính sách và quản trị y tế hiện đại, tập trung vào già hóa dân số, dịch bệnh, an ninh y tế và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hình thành các chương trình hợp tác khoa học, đào tạo chuyên sâu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh;

Phát triển công nghiệp dược và thiết bị y tế, tăng cường năng lực nghiên cứu, sản xuất trong nước, từng bước làm chủ công nghệ và chủ động nguồn cung thuốc, vắc-xin, vật tư y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu y tế, phục vụ quản lý sức khỏe, hỗ trợ điều trị, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết cho rằng, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 là cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư trong lĩnh vực y tế. Thông qua các hoạt động triển lãm, hội nghị và kết nối chuyên ngành, sự kiện sẽ quy tụ các cơ quan quản lý, bệnh viện, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu thành tựu y học, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, ngay từ khi đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vingroup đã xác định sứ mệnh đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam. Theo định hướng này, Trung tâm đang hợp tác với các đơn vị tổ chức triển lãm quốc tế như dmg events để đưa những sự kiện quy mô lớn về Việt Nam. Đồng thời kỳ vọng, với sự chủ trì, chỉ đạo của Bộ Y tế cùng sự tham gia của các đối tác, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ tạo ra những chương trình hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và đưa các tiến bộ y học đến gần hơn với người dân.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 15-17/9/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với ba triển lãm chuyên ngành, tổng quy mô sáu sảnh triển lãm, cùng chuỗi diễn đàn cấp cao và hội nghị khoa học chuyên ngành.

Sự kiện gồm 3 triển lãm diễn ra đồng thời tại VEC. Trong đó, Global Health Week Vietnam 2027 tập trung vào hệ thống y tế, hạ tầng, vận hành, y tế số và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 hướng đến lĩnh vực xét nghiệm và chẩn đoán. BioPharma Vietnam 2027 tập trung vào dược phẩm và công nghệ sinh học.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động sự kiện.

Toàn cảnh họp báo.

Trong lần tổ chức đầu tiên, ban tổ chức đặt mục tiêu đón khoảng 30.000 lượt người tham dự, hơn 500 đơn vị trưng bày và hơn 10 khu trưng bày quốc gia. Chương trình hội nghị dự kiến có 3.000 đại biểu cùng hơn 300 diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế.Theo Ban tổ chức, việc kết hợp mạng lưới quốc tế của dmg events với hạ tầng và năng lực vận hành của VEC có thể tạo nền tảng kết nối nhu cầu mua sắm, hợp tác và triển khai công nghệ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở y tế và chuyên gia.