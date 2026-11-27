Quang cảnh họp báo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong Năm APEC 2027, Việt Nam sẽ tổ chức khoảng hơn 200 hoạt động lớn nhỏ, bao gồm các hội nghị cấp Bộ trưởng và các hội nghị quan chức cao cấp (SOM), tại 7 tỉnh, thành phố, bao gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

Đó là thông tin Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cung cấp trong cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 ngày 27/11, tại Hà Nội.

Thúc đẩy hợp tác APEC đi vào thực tiễn

Một tuần trước, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC. Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030.

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, Việt Nam lựa chọn chủ đề chính thức: "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung."

Chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Để cụ thể hóa chủ đề, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh môi trường phát triển khu vực đang biến chuyển sâu sắc.

Thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động các nguồn lực phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya.

Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế là tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt các cơ hội mới nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thông qua 3 ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040 (được lãnh đạo các nền kinh tế APEC thông qua vào năm 2020).

Hơn 200 hoạt động quan trọng

Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

"Điểm nhấn của Năm APEC 2027 là Tuần lễ cấp cao, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực," Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Các đại biểu, nhà báo trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm năm tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại.

APEC quy tụ 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển, mối quan tâm và lợi ích khác nhau. Do đó, việc tham vấn, tìm ra mẫu số chung về lợi ích và mối quan tâm của các thành viên có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chủ đề và các ưu tiên hợp tác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử APEC 2027 tại địa chỉ https://apec2027.vn/vi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, con đường hướng tới thịnh vượng chung được thể hiện qua các ưu tiên hợp tác, trong đó nổi bật là nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang đối mặt với những giới hạn về phát triển, sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học, công nghệ mở ra cơ hội để các nền kinh tế APEC bứt phá, nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình nghị sự về nâng cao năng suất lao động gắn kết nhiều lĩnh vực hợp tác, từ hải quan, khoa học, công nghệ đến phát triển năng lực số, hài hòa hóa các tiêu chuẩn, hướng tới xây dựng APEC trở thành không gian đầu tư thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đích đến cuối cùng của APEC vẫn là mang lại những giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời thúc đẩy sáng kiến APEC Challenge - cuộc thi về công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho giới trẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về thương mại số, xây dựng sáng kiến Hà Nội về nâng cao khả năng chống chịu của kinh tế số, đồng thời phát huy những kết quả hợp tác về chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Trang thông tin Năm APEC 2027.

Việt Nam cũng sẽ chú trọng khai thác những động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi nhân khẩu học và các ngành kinh tế mới nổi, trong đó có các sáng kiến, nội dung hợp tác về phát triển kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc.

Trong Năm APEC 2027, Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa sáng tạo, hướng tới chuyển hóa văn hóa, tri thức và sức sáng tạo thành nguồn giá trị mới cho xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng những kết quả hợp tác của Năm APEC 2027 sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, tăng khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và công nghệ, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi tới mọi người dân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững, an toàn và sáng tạo của Tầm nhìn Putrajaya 2040./.