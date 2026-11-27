Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, tại Hà Nội, ngày 27/11/2026. (Ảnh: Hoàng Hà)

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027.

Chủ trì họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Lễ tân Ngô Lê Văn; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; Cục trưởng Cục Quản trị tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần Nguyễn Đức Cường.

Buổi họp báo còn có sự tham gia của các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam; các tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam; các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

Ba ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, liên kết kinh tế

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, một tuần trước, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Diễn đàn trong năm tới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC. Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030.

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, Việt Nam lựa chọn chủ đề chính thức: "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung". Chủ đề này thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Để cụ thể hóa chủ đề, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Trong đó, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh môi trường phát triển khu vực đang biến chuyển sâu sắc.

Thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động các nguồn lực phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới và hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya.

Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế là tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động, kịp thời chuyển đổi để nắm bắt các cơ hội mới nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ba ưu tiên này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ

Thông qua 3 ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Quang cảnh Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, tại Hà Nội, ngày 27/11/2026. (Ảnh: Hoàng Hà)

Hơn 200 hoạt động quan trọng trong Năm APEC 2027

Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

"Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ cấp cao, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm năm tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

Tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Năm APEC 2027 là cơ hội quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan của các vùng, miền Việt Nam.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại.

Nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử APEC 2027. (Ảnh: Hoàng Hà)

* Dịp này, các đồng chí chủ trì họp báo đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử APEC 2027 tại địa chỉ https://apec2027.vn/vi.