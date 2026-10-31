Việt Nam sẽ sớm nhận 25 triệu USD từ FIFA

FIFA hỗ trợ các liên đoàn thành viên một số tiền lớn. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch mở rộng ngân sách cho 211 liên đoàn thành viên vừa được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái khẳng định tại lễ bế mạc U15 World Cup & Festival ở Azerbaijan vào ngày 30/10.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, ông Infantino nhấn mạnh bước nhảy vọt về tài chính: "Thời điểm tôi đắc cử Chủ tịch FIFA cách đây 10 năm, mỗi liên đoàn chỉ nhận 250.000 USD mỗi năm, tức 1 triệu USD cho một chu kỳ 4 năm. Hiện tại, Hội đồng FIFA đã quyết định nâng con số này lên mức 25 triệu USD. Toàn bộ nguồn kinh phí khổng lồ ấy sẽ được tập trung đầu tư cho bóng đá trẻ, các tài năng nam nữ và công tác ươm mầm trên toàn cầu".

Người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cũng phân tích thêm: "Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, bởi tài chính không tự nhiên xuất hiện. Chúng tôi đã phải nỗ lực lớn để tạo ra nguồn ngân sách này, nhằm đem lại thêm nhiều cơ hội cho các em nhỏ trên khắp thế giới. Đó là động lực để FIFA tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ".

Thông điệp từ ông Infantino củng cố triển vọng FIFA sắp chính thức thông qua gói ngân sách mang tính lịch sử này. Đáng chú ý, FIFA không dừng lại ở cam kết trên văn bản mà đã bắt đầu triển khai các buổi thảo luận trực tiếp với từng liên đoàn thành viên, bao gồm Việt Nam, nhằm thống nhất quy trình giải ngân và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tại giải U15 World Cup lần này, U15 Việt Nam đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng tổng, đứng thứ 4 tại Đông Nam Á, sau những cái tên quen thuộc như Malaysia, Indonesia và Thái Lan.