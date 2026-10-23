Việt Nam sẽ được mời tham gia 9 chương trình hợp tác khoa học của Anh

Ngày 22/10/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew, trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Iain Frew thông tin, Chính phủ Anh đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí cho 9 chương trình hợp tác đa phương thuộc giai đoạn 2 của Quỹ Đối tác Khoa học Quốc tế (ISPF), với tổng ngân sách 66,6 triệu bảng Anh. Việt Nam sẽ được mời tham gia các chương trình này.

Các hoạt động hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực gồm trí tuệ nhân tạo (AI); năng lượng và biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew tại buổi làm việc ngày 22/10/2026. Ảnh: Bộ KH&CN.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong ba năm qua, Quỹ ISPF đã hỗ trợ triển khai 46 dự án nghiên cứu chung và cấp 29 học bổng nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam. Những hoạt động này tập trung vào y tế, nông nghiệp, chuyển đổi số và thương mại hóa công nghệ.

Trên cơ sở kết quả hợp tác, phía Anh đề xuất tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực lập kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sáng kiến xây dựng mạng lưới quản trị AI tại khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình phát triển mới của Việt Nam. Trong đó, AI, năng lượng và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu đều thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng đề xuất hai bên lựa chọn một số dự án nghiên cứu trọng điểm, có sự tham gia đóng góp nguồn lực của Việt Nam và Anh, hướng tới cùng phát triển sản phẩm và chia sẻ kết quả nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội. Ảnh: Bộ KH&CN.

Đối với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, việc tham gia ISPF có thể mở ra cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế, phát triển nghiên cứu ứng dụng và nâng cao năng lực thương mại hóa kết quả khoa học.

Theo hướng dẫn về ISPF được Chính phủ Anh công bố, các cơ hội tài trợ sẽ được triển khai thông qua những tổ chức đối tác của Anh. Điều kiện tham gia, phạm vi quốc gia, lĩnh vực ưu tiên và thời hạn nộp hồ sơ được quy định riêng trong từng đợt tuyển chọn.

Vì vậy, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi thông báo cụ thể để xác định khả năng tham gia với tư cách đối tác nghiên cứu hoặc đơn vị phối hợp triển khai dự án.

Đáng chú ý, khoản 66,6 triệu bảng Anh là tổng ngân sách phân bổ cho 9 chương trình hợp tác đa phương, không phải khoản tài trợ dành riêng cho Việt Nam. Thông tin được công bố hiện chưa xác định mức kinh phí Việt Nam có thể tiếp cận, danh sách chương trình cụ thể hay thời điểm tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức trong nước.

Việc làm rõ cơ chế tham gia, điều kiện tài trợ và trách nhiệm của các bên sẽ là yếu tố quan trọng để các viện, trường và doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả cơ hội hợp tác khoa học quốc tế trong giai đoạn tới.