Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2027?

Rạng sáng 9/10 (giờ Việt Nam), website missuniverse.com đăng thông cáo đề ngày 8/10 cho biết Việt Nam được chọn đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 76, năm 2027.

Thông cáo nêu rõ quyết định do Legacy Holding Group, S.A. de C.V. đưa ra - pháp nhân được định danh là "MU East''. Theo văn bản, với vai trò "bên luân phiên" của năm 2027, MU East chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sản xuất, triển khai mùa giải, trong đó có quyền chọn nước chủ nhà.

Thông báo bất ngờ trên missuniverse.com.

Thông cáo ca ngợi cảnh quan, di sản văn hóa và sự hiếu khách của Việt Nam, cho rằng cuộc thi sẽ vừa tôn vinh sự tự tin, khả năng lãnh đạo của phụ nữ, vừa quảng bá truyền thống và tinh thần đương đại của đất nước. Thành phố, địa điểm và thời gian tổ chức chưa được công bố. Kèm theo là video quảng bá dài khoảng 35 giây và lời chào Việt Nam.

Trailer giới thiệu Miss Universe 2027 tổ chức ở Việt Nam:

MUO: Mọi thông báo sớm hơn đều vô hiệu

Chỉ vài giờ sau, Tổ chức Miss Universe (MUO) đăng tuyên bố đề ngày 9/10 trên website missuniverseorg.com khẳng định Việt Nam chưa được chỉ định làm nước chủ nhà mùa giải 2027. Theo truyền thống, quốc gia đăng cai mùa kế tiếp chỉ được công bố khi khép lại đêm chung kết Miss Universe lần thứ 75 tại San Juan, Puerto Rico - dự kiến diễn ra ngày 24/11 tại Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. MUO nhấn mạnh mọi thông báo đưa ra trước thời điểm này hoặc qua kênh khác ngoài danh sách chính thức, đều không có hiệu lực.

Thông báo trái ngược trên missuniverseorg.com.

MUO cho biết thông tin chính thức chỉ được phát đi qua website missuniverseorg.com cùng các tài khoản Instagram, TikTok và YouTube mang tên tổ chức. Tên miền missuniverse.com và một số trang mạng xã hội gắn bó lâu năm với thương hiệu hiện bị những cá nhân ngoài bộ máy điều hành kiểm soát trái phép. Tổ chức đã tiến hành thủ tục pháp lý để thu hồi.

MUO cũng không công nhận thỏa thuận mà bên thứ 3 đang viện dẫn để tự nhận quyền đại diện, đàm phán hay hành động nhân danh tổ chức. Theo MUO, thỏa thuận này thiếu sự phê chuẩn cần thiết của doanh nghiệp và bối cảnh giao dịch đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về tính hợp lệ. Bản tuyên bố nêu đích danh ông Nawat Itsaragrisil, cho biết mọi nỗ lực thực thi thỏa thuận thông qua ông đều không được thừa nhận.

Đáng chú ý nhất, MUO khẳng định MU East "không tồn tại với tư cách một tổ chức, bộ phận, đơn vị liên kết hay đại diện được ủy quyền" của Miss Universe. Không ai hoạt động dưới danh nghĩa này có quyền phát ngôn, ký kết, cam kết hay nhận thanh toán thay tổ chức. MUO còn công bố một địa chỉ email để các đơn vị nhượng quyền, nhà tài trợ, đối tác và báo chí xác minh mọi văn bản, chỉ thị hay thỏa thuận mang danh tổ chức.

Ông Raúl Rocha Cantú của phía MU West và ông Nawat Itsaragrisil của phía MU East.

Cuộc chiến quyền lực chưa hồi kết

Thông báo trái ngược lần này là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp kéo dài giữa 2 phe. Phía MU East cho rằng JKN Universe LLC - pháp nhân đứng sau thương hiệu - thuộc sở hữu 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU West do doanh nhân Raúl Rocha (Mexico) đứng đầu. MU East cho biết ông Nawat được bổ nhiệm làm CEO của họ từ ngày 30/7, trong khi MUO khẳng định ông chỉ là giám đốc quốc gia theo giấy phép nhượng quyền.

Theo Thairath, trang Facebook Miss Universe với hơn 14 triệu người theo dõi hiện là kênh phát ngôn của phe MU East. Ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International - từng gây tranh cãi lớn tại Miss Universe 2025 ở Thái Lan khi lời qua tiếng lại với Hoa hậu Mexico Fátima Bosch, khiến nhiều thí sinh bỏ về để phản đối.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore do MU East nắm giữ. Sau đó, Giám đốc điều hành MUO Ronald Day xác nhận gạch tên đại diện 6 quốc gia này khỏi mùa giải thứ 75. Phía MU East vẫn khẳng định các thỏa thuận còn hiệu lực.

Miss Universe Vietnam mắc kẹt giữa 2 phe

Bản quyền Miss Universe tại Việt Nam đổi chủ sau khi ông Valentin Trần thông báo từ bỏ hồi tháng 4 với lý do thiếu minh bạch trong quy trình. Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại với chiến thắng của Nguyễn Quỳnh Anh nhưng cơ hội dự thi quốc tế của cô vẫn bỏ ngỏ. Trước đó, ban tổ chức trong nước cho biết các vấn đề về quyền hạn, thỏa thuận giữa các bên ở cấp quốc tế nằm ngoài phạm vi quyết định của họ.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai Miss Universe, sau mùa giải 2008 tại Nha Trang. Năm 2026, Việt Nam lần đầu tổ chức Miss World.

Nguồn: Missuniverse.com, Missuniverseorg.com

Ảnh: Tư liệu