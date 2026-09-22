Việt Nam sẽ đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực

Chiều 22/9, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo về Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND Tp.Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan Trung ương và địa phương.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO (1976 - 2026). Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại họp báo, Ban tổ chức đã công bố bộ nhận diện đồ họa (logo) chính thức cho dịp kỷ niệm 50 năm. Thiết kế đồ họa này được lựa chọn thông qua cuộc thi thiết kế toàn quốc do Văn phòng UNESCO Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp phát động.

Công bố bộ nhận diện 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ: "Biểu trưng này không chỉ đánh dấu nửa thế kỷ hợp tác bền chặt, mà còn thể hiện cam kết chung trong việc bảo tồn văn hóa, giáo dục và khoa học vì sự phát triển bền vững".

Liên quan tới tên gọi của Hội nghị lần này, ông Jonathan Wallace Baker cho biết, tính xác thực có vai trò nền tảng trong cách chúng ta nhận diện và bảo vệ Di sản Thế giới, và cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại.

Ông mong rằng, Hội nghị có thể góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm của Việt Nam nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, và có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống Di sản Thế giới. Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có nhiều kinh nghiệm về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Cũng tại họp báo, bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, từ năm 1972, khi Công ước Di sản thế giới ra đời, 3 yếu tố then chốt để quyết định việc của di sản được công nhận là di sản thế giới và có giá trị toàn cầu là: tính xác thực, tính toàn vẹn và kế hoạch quản lý di sản.

Theo đó, tính xác thực là một trong 3 nhân tố cốt lõi để một di sản có thể trở thành di sản hay không. Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm về di sản, đặc biệt là tính xác thực đã dần được củng cố và phát triển thông qua các cái văn kiện như Hiến chương Venice, Văn kiện Nara,...

Đối với Việt Nam, sự kiện này cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định uy tín và vai trò chủ động của Việt Nam tại Ủy ban Di sản Thế giới. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn di sản gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sinh kế người dân.

Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Ngoài ra, Hội nghị tạo cơ hội tranh thủ trực tiếp ý kiến tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu của UNESCO. Qua đó, hỗ trợ kỹ thuật đắc lực để hoàn thiện các hồ sơ di sản mà Việt Nam đang tích cực thúc đẩy đệ trình UNESCO.

Trên cơ sở đó, mục đích của hội nghị nhằm đóng góp vào quá trình xây dựng “Văn kiện Hà Nội” trong bối cảnh tác động của đô thị hóa, của biến đổi khí hậu và thiên tai. Hội nghị lần này là diễn đàn để các nước châu Á - Thái Bình Dương đưa ra quan điểm của mình lẫn của khu vực để chia sẻ cùng với cộng đồng.