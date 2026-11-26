Ảnh minh họa.

Tuyến cáp quang biển này dự kiến khai thác vào cuối năm 2030, sẽ bổ sung một hướng truyền dẫn cho hạ tầng viễn thông quốc gia.

VTS có tổng chiều dài khoảng 2.325 km. Tuyến trục dài khoảng 1.147 km, kết nối khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) với Changi (Singapore) và có nhánh kết nối tới Thái Lan. VNPT là một trong các tập đoàn quốc tế và trong nước tham gia dự án. Dung lượng thiết kế là 30 Tbps mỗi đôi sợi.

Dung lượng đưa vào khai thác sẽ được kích hoạt theo từng giai đoạn, căn cứ nhu cầu sử dụng và kế hoạch nâng cấp của hệ thống.

Với VTS, đường truyền về Singapore có thể kết nối tiếp tới các nhà mạng và trung tâm dữ liệu tại đó. Việc bổ sung tuyến biển song song với hướng đi Singapore qua cáp đất VSTN sẽ giúp VNPT có thêm lựa chọn khi bố trí đường truyền chính và đường truyền dự phòng.

VNPT cho biết Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net, thuộc Tập đoàn VNPT) là đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai phần tham gia của VNPT. Tại Việt Nam, VNPT sử dụng hạ tầng trạm cập bờ hiện có và đấu nối dung lượng về mạng VNPT.

Tại Singapore, VNPT tham gia đầu tư đường truyền từ trạm cập bờ Changi đến các điểm hiện diện của mình tại Equinix và Global Switch. Cách tổ chức này giúp nhà mạng của Việt Nam chủ động khai thác dung lượng từ mạng trong nước đến các đầu mối kết nối quốc tế.

Theo VNPT, dung lượng truyền dẫn quốc tế của tập đoàn tăng trên 22% mỗi năm trong giai đoạn 2026 đến 2030. VTS sẽ giúp VNPT có thêm dung lượng để phục vụ tăng trưởng và phân tải giữa các hướng truyền dẫn, nhất là khi một tuyến gặp sự cố.

Theo đó, lưu lượng có thể tăng theo hai hướng: (1) lưu lượng Internet của thuê bao cố định, di động và các nền tảng nội dung; (2) lưu lượng giữa các trung tâm dữ liệu tăng lên trong quá trình khai thác, mở rộng kinh doanh. Dự báo hướng này cũng sẽ gia tăng mạnh và có những yêu cầu khắt khe về chất lượng, độ trễ và khả năng dự phòng.

VTS cũng tạo dư địa để nhà mạng VNPT đẩy mạnh kinh doanh hạ tầng. Bên cạnh các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ, nhóm khách hàng tiềm năng ở phía Nam còn có các doanh nghiệp sản xuất, tài chính và logistics. Nhu cầu của nhóm này có thể tập trung vào kết nối tới hệ thống đặt tại Singapore và kênh dự phòng để duy trì hoạt động.

Ngoài ra, khi kết hợp tuyến cáp quang biển VTS với cáp đất VSTN, mạng trục trong nước, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, nhà mạng của Việt Nam có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kết nối từ điểm đặt hệ thống tại Việt Nam đến các đầu mối khu vực.

VNPT đang vận hành 132.000 trạm BTS 3G/4G/5G; phủ sóng 97% lãnh thổ, 99% dân số, trên địa bàn 34/34 tỉnh thành phố. 30.100 km cáp quang của các tuyến truyền dẫn trong nước có tốc độ cao, dung lượng lớn, tạo thành hệ thống truyền dẫn lưu lượng khép kín toàn bộ lãnh thổ và tới từng nhà thuê bao.