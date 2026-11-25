Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thiết kế nhận diện của Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11. Ảnh: BNG

Được biết, cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, gồm bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Hợp tác CLMV tập trung vào tám lĩnh vực gồm: thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp; năng lượng; công nghệ thông tin và truyền thông; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Trong khi đó, chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong được thành lập năm 2003, gồm các nước Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam. Đây là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả năm nước Mekong. Việt Nam chính thức tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất năm 2004.

Bên cạnh mục tiêu tăng cường hợp tác và thu hẹp khoảng cách phát triển, ACMECS còn chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững, với tám lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: thương mại – đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp – năng lượng, giao thông, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, y tế và môi trường.