Sự kiện diễn ra từ ngày 26 - 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) được kỳ vọng trở thành cầu nối thu hút nguồn vốn, công nghệ và đối tác quốc tế cho ngành năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại họp báo công bố sự kiện.

Thông tin tại họp báo công bố sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nhiều định hướng quan trọng, trong đó bao gồm yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để triển khai các chủ trương nêu trên, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần huy động khoảng 136 tỷ USD vốn cho nguồn điện và lưới điện truyền tải, bên cạnh đó là năng lực công nghệ và quản trị từ các đối tác.

Với vai trò là cơ quan đồng hành của sự kiện, Bộ Công Thương kỳ vọng GEEC 2027 sẽ cung cấp thêm kênh trao đổi thông tin, chính sách giữa các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước của ngành năng lượng. Đồng thời, tạo ra không gian kết nối hiệu quả, giúp các bên tìm được đối tác phù hợp, qua đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho rằng GEEC 2027 có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu lớn về đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới. Những lĩnh vực này đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Theo ông Quang, Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn.

Thông qua GEEC 2027, Vingroup kỳ vọng doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp, trong khi các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events toàn cầu.

Ở góc độ quốc tế, ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events toàn cầu - đơn vị đồng tổ chức sự kiện cùng VEC, đánh giá nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục gia tăng cùng với tăng trưởng dân số, đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành một trong những khu vực đóng góp đáng kể vào nhu cầu năng lượng toàn cầu trong những năm tới.

Bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, ông Dickinson nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về điện năng và nguồn cung năng lượng đáng tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này, Việt Nam cần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, mở rộng công suất phát điện và củng cố hệ thống lưới điện.

"Quy mô đầu tư lớn như vậy đòi hỏi nguồn vốn, công nghệ và các mối quan hệ đối tác vững mạnh. Đó là lý do chúng tôi quy tụ toàn ngành tại Hà Nội cho Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam vào tháng 5/2027 - một sự kiện sẽ thảo luận về những chủ đề quan trọng nhất xoay quanh môi trường năng lượng và giới thiệu những công nghệ, giải pháp hàng đầu. Sự kiện sẽ thúc đẩy những kết quả thực chất và phát triển đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia tuyệt vời này trong 20 năm tới”, ông Geoff Dickinson nói.