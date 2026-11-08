Việt Nam sắp có toà nhà cao chọc trời mới, vượt mặt Landmark 81 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Một tòa tháp chọc trời cao gần 640m đang được định hướng xây dựng tại khu vực phía Bắc sông Hồng, Hà Nội. Nếu được triển khai theo phương án kiến trúc đã lựa chọn, công trình sẽ vượt qua Landmark 81 tại TP. HCM để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, đồng thời ghi tên vào nhóm những công trình cao tầng nổi bật tại Đông Nam Á.

Đây là tháp tài chính 108 tầng thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, được phát triển bởi liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản). Công trình được xác định là điểm nhấn kiến trúc, đồng thời đóng vai trò trung tâm tài chính, thương mại trong tổng thể khu đô thị có quy mô gần 272ha.

Theo phương án kiến trúc được lựa chọn, tòa tháp có chiều cao dự kiến khoảng 639m. Con số này cao hơn khoảng 178m so với Landmark 81, công trình cao 461,2m đang giữ vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Phối cảnh Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Đáng chú ý, phương án thiết kế tòa tháp được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển kiến trúc có sự tham gia của 4 đơn vị tư vấn quốc tế. Tháng 5/2024, Hội đồng thi tuyển quyết định chọn phương án của Skidmore, Owings & Merrill (SOM), hãng kiến trúc nổi tiếng của Mỹ.

SOM là đơn vị đứng sau nhiều công trình chọc trời mang tính biểu tượng trên thế giới, trong đó có Burj Khalifa tại Dubai (UAE), tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 828m.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, phương án kiến trúc của tháp tài chính 108 tầng còn sở hữu nhiều chi tiết thiết kế khác biệt, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, yếu tố thiên nhiên và không gian trải nghiệm. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm tại khu vực đỉnh tháp, nơi dự kiến bố trí không gian quan sát mang tên Lunarium, hay còn gọi là “Phòng Mặt Trăng”.

Theo ý tưởng thiết kế, khu vực này sẽ có một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi hình ảnh theo từng thời điểm trong ngày. Kết hợp với hệ thống ánh sáng, tường nước và mặt nước phản chiếu, không gian được định hướng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm nghệ thuật trên cao.

Bên cạnh đó, thiết kế tòa tháp còn khai thác các yếu tố tự nhiên như nước, gió, ánh sáng và cây xanh. Những khu vườn trên không được bố trí xen kẽ, kết hợp với không gian quan sát toàn cảnh 360 độ, tạo nên sự giao thoa giữa kiến trúc cao tầng và cảnh quan.

Đặc biệt, phương án của SOM sử dụng cấu trúc lõi tách đôi, kết nối tại một số tầng để hình thành các không gian chung trên cao. Thiết kế cũng nghiên cứu khả năng tận dụng luồng gió ở độ cao lớn, trong đó có phương án tích hợp turbine gió nhằm bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho công trình.

Những giải pháp này thể hiện định hướng phát triển một tòa tháp không chỉ có quy mô lớn mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng năng lượng, môi trường và trải nghiệm của người sử dụng.

Về vị trí, tháp tài chính 108 tầng nằm trong Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, khu đô thị được quy hoạch dọc trục Nhật Tân - Nội Bài, tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Dự án có tổng diện tích gần 272ha, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,2 tỷ USD, được triển khai theo 5 giai đoạn. Theo kế hoạch được công bố, toàn bộ khu đô thị dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032.

Trong đó, giai đoạn 5 bao gồm tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp cao 108 tầng, được xác định là công trình tạo điểm nhấn cao nhất của toàn dự án. Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, tích hợp các chức năng nhà ở, văn phòng, thương mại, giáo dục, không gian xanh và công trình công cộng.

Dự án cũng hướng tới ứng dụng các giải pháp quản lý đô thị thông minh trong giao thông, năng lượng và vận hành hạ tầng, nhằm hình thành môi trường sống và làm việc đồng bộ.

Với vị trí trên trục kết nối trung tâm Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu đô thị được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng, đồng thời thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ và đầu tư.

Trong tổng thể đó, tháp tài chính 108 tầng không chỉ được định hướng là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng mà còn là hạt nhân hình thành trung tâm tài chính, thương mại mới của khu vực. Nếu được xây dựng theo phương án cao 639m, công trình sẽ thiết lập cột mốc mới về chiều cao nhà chọc trời tại Việt Nam, vượt đáng kể kỷ lục hiện tại của Landmark 81.

Tuy nhiên, chiều cao 639m và các hạng mục kiến trúc đặc biệt hiện là những thông số thuộc phương án thiết kế đã được lựa chọn. Việc triển khai xây dựng, quy mô và các giải pháp kỹ thuật cụ thể còn phụ thuộc vào những bước tiếp theo của dự án.

Người dân của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ được sống trong không gian xanh, trong lành vì nơi đây sẽ như một công viên lớn với các loại cây đa dạng, trong đó có các loại cây có khả năng hạn chế ô nhiễm không khí. Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, trở thành điển hình tiêu biểu của tầm nhìn quy hoạch và quản lý đô thị trong kỷ nguyên số hóa, góp phần giải quyết những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Thủ đô, góp phần hiện thực hóa bản Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.