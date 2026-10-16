Việt Nam sắp có thêm ngân hàng triệu tỷ

Tại Hội nghị nhà đầu tư SHB diễn ra chiều 15/10, ban lãnh đạo Ngân hàng SHB đã có thông tin cập nhật về các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh từ đầu năm, cũng như dự báo quý IV và cả năm 2026 của ngân hàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý được đại diện ban lãnh đạo SHB cập nhật là tiến độ gia tăng tài sản, hướng tới mốc 1 triệu tỷ đồng đã đặt ra từ đầu năm.

SHB thành ngân hàng triệu tỷ trong năm nay

Theo đó, tính đến cuối quý III, tổng tài sản của SHB ước đạt 993.500 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Với tốc độ này, ban lãnh đạo SHB cho biết ngay trong quý IV, ngân hàng có thể gia nhập nhóm nhà băng triệu tỷ đồng của Việt Nam.

Ngoài tốc độ tăng quy mô tài sản, lãnh đạo SHB cũng cho biết đến cuối tháng 9, quy mô vốn tự có của ngân hàng đã vượt 102.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 680.000 tỷ, tăng gần 10% so với đầu năm, trong khi số dư huy động vốn cùng thời điểm đạt 720.000 tỷ đồng, tăng 12,2%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2% tổng dư nợ.

Với các chỉ tiêu tài chính kể trên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước, và tương đương khoảng 81% kế hoạch cả năm.

Lũy kế cả năm 2026, ban lãnh đạo SHB dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18%. Ngân hàng cũng dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức từ phần lợi nhuận năm nay lên 18%.

Chia sẻ thêm về các chỉ số an toàn tài chính, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đến cuối tháng 9 đạt khoảng 11,95%, tăng từ 11,81% vào cuối tháng 6 trước đó; tỷ lệ LDR ở mức 80,5%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát trong khoảng 25%, thấp hơn nhiều so với quy định của NHNN.

Dự kiến huy động 1,5 tỷ USD vốn quốc tế năm nay

Bà Hà cũng cho biết thời gian qua, SHB đã tích cực thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường huy động vốn từ nước ngoài nhằm tăng lượng vốn trung, dài hạn.

Đặc biệt, nữ CEO cho biết nhà băng này vừa hoàn tất phát hành 229 triệu SGD (khoảng 180 triệu USD) trái phiếu quốc tế trên sàn chứng khoán Singapore. Trong đó, trái phiếu được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF), và quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Các khoản trái phiếu này có kỳ hạn 3 và 5 năm, với lãi suất 2,9-3,15%/năm.

Hiện tại, ngân hàng cũng đang thúc đẩy khoản vay hợp vốn trị giá 400 triệu USD. Bà Hà cho biết khoản huy động này "gần như đã đạt được", thậm chí khoản huy động thực tế có thể cao hơn 50-100 triệu USD.

Khoản vay hợp vốn này cũng có kỳ hạn dài 3-5 năm. Lãnh đạo SHB cho biết trong bối cảnh lãi suất huy động trên toàn cầu chưa giảm, ngân hàng đang làm việc với nhà đầu tư để có mức lãi suất phù hợp, nhằm tối ưu chi phí vốn đầu vào.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết ngân hàng sẽ đạt cột mốc triệu tỷ đồng trong năm nay. Ảnh: SHB.

Với 2 khoản huy động vốn quốc tế kể trên, bà Hà cho biết trong cả năm 2026, SHB có thể huy động tổng cộng 1,5 tỷ USD từ thị trường nước ngoài, bổ sung nguồn vốn giá rẻ cho ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động trong nước chưa giảm nhiều.

Vì sao giá cổ phiếu SHB giảm liên tục?

Một trong những nội dung được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm và đặt câu hỏi với ban lãnh đạo ngân hàng là diễn biến giá cổ phiếu SHB giảm liên tục thời gian qua.

Trả lời, bà Ngô Thu Hà cho biết hiện giá trị sổ sách của cổ phiếu SHB vẫn ở mức 16.000-17.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, khi ngân hàng thực hiện tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ thì các nhà đầu tư lớn, chủ yếu là các quỹ đầu tư nước ngoài, cũng thực hiện mua với mức giá 16.800 đồng/cổ phiếu.

Vị CEO cho rằng giá trị cổ phiếu SHB, cũng như giá trị của ngân hàng nằm ở tiềm năng phát triển, tăng trưởng về kinh doanh, khả năng quản trị rủi ro và xu hướng hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

Còn với biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện nay, bà Hà cho rằng là biến động do ảnh hưởng chung của thị trường. Ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị để chia sẻ với các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác về hoạt động kinh doanh.

Với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 4, hiện vẫn chưa được giao dịch, bà Hà cho biết trước khi phát hành ngân hàng đã nhận được phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện hồ sơ đã được gửi lên Ngân hàng Nhà nước và nhà điều hành đang xem xét phê duyệt theo đúng thủ tục.

Dự kiến trong tháng 10, thậm chí có thể sớm hơn là tuần sau, ngân hàng sẽ nhận được quyết định từ phía NHNN.

Sau khi nhận được phê duyệt của nhà điều hành, dự kiến trong tối đa 10 ngày ngân hàng sẽ niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HoSE, sau đó 5 ngày thì các cổ phiếu có thể giao dịch.

Lãi suất sẽ không tăng thêm

Cũng tại hội nghị, ban lãnh đạo SHB đã cập nhật góc nhìn về xu hướng lãi suất thời gian tới và kế hoạch cân đối nguồn vốn của ngân hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Bà Ngô Thu Hà cho biết ban lãnh đạo đã dự báo xu hướng tăng lãi suất tiền gửi từ cuối năm ngoái, nên đã chủ động huy động vốn với đa dạng kỳ hạn, thị trường để tối ưu chi phí.

Ngược lại, lãi suất cho vay điều chỉnh thời gian qua chủ yếu là các khoản vay thả nổi với định kỳ điều chỉnh 3 tháng một lần. Ngân hàng đồng thời vẫn duy trì các gói vay với lãi suất đặc biệt cho các ngành nghề được Chính phủ khuyến khích như hạ tầng, tín dụng xanh, nông nghiệp nông thôn, cũng như các động lực tăng trưởng kinh tế.

Phân tích chi tiết hơn, ông Lê Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc SHB, cho biết cần nhìn lãi suất ở cả thị trường 1 (ngân hàng với dân cư) và thị trường 2 (liên ngân hàng).

Lãi suất huy động khó tăng thêm Ông Lê Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc SHB

Về thị trường 1, ông cho rằng sau quá trình tăng liên tục từ quý III/2025 đến nay, lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh và khó tăng thêm, dự báo ổn định đến quý II/2027.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ đã chỉ đạo nhiều chính sách nhằm ổn định lãi suất, các chính sách của NHNN thời gian qua đều hướng tới mục tiêu này.

“Kho bạc, thị trường mở đều có xu hướng đưa tiền ra khi lãi suất liên ngân hàng biến động, nên việc lãi suất tiếp tục tăng khó xảy ra”, ông Khoa chia sẻ.

Với thị trường 2, vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng đây là thị trường ngắn hạn với biến động lãi suất rất cao, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần có thời điểm chỉ 1-2%/năm nhưng cũng có lúc tăng lên 4-5%/năm. Tuy nhiên, diễn biến này không phản ánh xu thế chung.

Theo ông Khoa, hiện lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng dao động khoảng 4-5%/năm, và sẽ khó tăng thêm do NHNN luôn sẵn sàng can thiệp khi cần. Trong khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng đang có xu hướng giảm.

Ông Khoa nhấn mạnh hiện thanh khoản của các ngân hàng vẫn rất dồi dào, những biến động lãi suất ở kỳ hạn qua đêm chỉ mang tính nhất thời và không phản ánh xu thế chung.