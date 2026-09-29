Việt Nam sắp có 'outlet hàng hiệu giảm giá', sản phẩm Việt chiếm 40%

Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm mua sắm kết hợp du lịch, trải nghiệm, qua đó kích cầu tiêu dùng và mở thêm không gian phát triển cho thị trường bán lẻ.

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp hàng hóa đến người tiêu dùng với mức giá phù hợp đặc thù của mô hình. Hàng hóa có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc sản phẩm được sản xuất riêng để kinh doanh tại outlet.

Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet và từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này. Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Đáng chú ý, hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình thí điểm được phấn đấu chiếm 30-40%. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của định hướng phát triển outlet, thay vì chỉ tập trung vào các thương hiệu quốc tế.

Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh tại outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong.

Đề án xác định ba mô hình outlet với quy mô khác nhau.

Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000 m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình tập trung các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, hướng tới các đô thị lớn, điểm du lịch và đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi có diện tích 5.000-25.000 m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao và đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Outlet tích hợp có diện tích 15.000-50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình này phù hợp với các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại những khu vực có sức mua, du lịch và kết nối giao thông thuận lợi.

Tại Hà Nội, các trục Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại TP. HCM, định hướng tập trung dọc cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Trong khi đó, tại Đà Nẵng - Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối hai địa phương.

Ngoài các đô thị lớn, đề án cũng tính đến những điểm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư các mô hình outlet thí điểm. Việc lựa chọn vị trí và nhà đầu tư sẽ dựa trên quy hoạch, sức mua, khả năng kết nối giao thông, tiềm năng du lịch, năng lực vận hành bán lẻ và khả năng thu hút thương hiệu.

Với tỷ lệ hàng Việt được đặt mục tiêu 30-40%, outlet không chỉ được định hướng như một điểm mua sắm hàng hiệu giảm giá mà còn trở thành kênh phân phối cho sản phẩm trong nước.

Các nhóm sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong sẽ được ưu tiên đưa vào hệ thống. Các địa phương cũng được định hướng phối hợp xây dựng nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia”, gắn hoạt động mua sắm với quảng bá hình ảnh địa phương và du lịch.

Cùng với mở rộng mô hình, hoạt động tại outlet sẽ được kiểm soát về nguồn gốc hàng hóa, giá bán và niêm yết giá, đồng thời tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá, mục tiêu hình thành outlet đầu tiên vào năm 2030 cho thấy Việt Nam đang từng bước đưa mô hình bán lẻ này vào thị trường chính thức, với định hướng kết hợp ba yếu tố: mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Nếu được triển khai đúng định hướng, outlet sẽ tạo thêm một kênh phân phối cho hàng Việt, đồng thời mở rộng không gian tiêu dùng tại các đô thị và điểm đến du lịch.