Việt Nam sắp có làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30-40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Cửa hàng miễn thuế tại sân bay ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Anh Phương

Theo đó, Đề án xác định ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường, gồm:

Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000m2, phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000m2, có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000m2, nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

TPHCM định hướng tập trung dọc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Đề án khuyến khích Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Thị trường outlet được kỳ vọng tạo doanh thu lớn

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tại Mỹ, thị trường outlet đạt quy mô khoảng 65 tỷ USD mỗi năm với hàng trăm trung tâm, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch. Ở châu Âu, doanh thu outlet năm 2023 đạt 21,4 tỷ euro, tăng mạnh so với trước đại dịch, với hàng trăm thương hiệu quốc tế tham gia.

Tại châu Á, các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc hay Thái Lan đã phát triển mạnh mô hình outlet gắn với du lịch trải nghiệm, đóng góp đáng kể vào GDP và nguồn thu ngoại tệ. Những “làng outlet” không chỉ là nơi mua sắm mà còn tích hợp giải trí, ẩm thực, sự kiện văn hóa, trở thành một phần của hành trình du lịch.

Thực tế cho thấy, dù ngành bán lẻ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 8-10% trong giai đoạn 2015-2025, thị trường vẫn thiếu những mô hình hiện đại mang tính dẫn dắt.

Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có hơn 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, nhóm khách hàng vừa đề cao thương hiệu, vừa nhạy cảm về giá. Đây được kỳ vọng là nhóm khách hàng tiềm năng của outlet.

Một khoảng trống khác nằm ở chi tiêu du lịch. Hiện mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế tại Việt Nam chỉ khoảng 1.050-1.150 USD/người, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan và Singapore. Điều này cho thấy dư địa lớn để gia tăng giá trị từ hoạt động mua sắm, yếu tố cốt lõi trong chiến lược du lịch hiện đại.

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng với mức giá phù hợp đặc thù mô hình. Hàng hóa có thể gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc sản phẩm được sản xuất riêng cho hệ thống outlet. Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.