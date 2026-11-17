U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ tại FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu tạo bất ngờ ngay ở trận đấu đầu tiên.

Chiều 16/11, U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Al-Gharafa 5, thuộc cụm sân được FIFA sử dụng chính thức dành cho các đội tuyển tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Địa điểm này nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club, cách khách sạn nơi toàn đội lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Không khí buổi tập diễn ra tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ khi ngày ra quân đang đến gần. Ban huấn luyện tiếp tục triển khai những nội dung chuyên môn, giúp toàn đội duy trì trạng thái thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu.

Đáng chú ý, HLV Cristiano Roland vẫn chưa chốt danh sách 21 cầu thủ chính thức. Do thời hạn đăng ký với FIFA chưa kết thúc, nhà cầm quân người Brazil vẫn có thể điều chỉnh lực lượng nhằm lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất cho hành trình tại Qatar.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Bỉ vào ngày 20/11 trong trận mở màn bảng G. Sau đó, đội bóng của HLV Cristiano Roland lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

U17 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị, quyết tâm đánh bại Bỉ để tạo dấu ấn lịch sử tại U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Trận gặp U17 Bỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U17 Việt Nam. Một kết quả tích cực trước đối thủ được đánh giá cao sẽ tạo cú hích lớn về tinh thần, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại sân chơi World Cup.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, U17 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn ở giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17. Chiến thắng trước U17 Bỉ sẽ là khởi đầu đáng mơ ước, giúp bóng đá trẻ Việt Nam có cơ hội viết nên cột mốc đáng nhớ trên đấu trường thế giới.