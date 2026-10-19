Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Liechtenstein.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chiều 19-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liechtenstein với ASEAN.

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ tin tưởng việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng đánh giá cao và nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Liechtenstein. Đây là hai hiệp định tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, phát huy hiệu quả các hiệp định vừa ký kết; đẩy mạnh trao đổi đoàn, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận song phương; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.