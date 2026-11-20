Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev

Nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5/2025, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ truyền thống và Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng Azerbaijan đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilham Aliyev; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, quốc phòng - an ninh, thương mại, năng lượng, dầu khí và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova nhân dịp tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới tại Thụy Sĩ tháng 7/2025; đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát, đôn đốc, tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, mở rộng các chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, AIPA.

Tổng thống Ilham Aliyev cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, của lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại cuộc hội kiến

Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025 và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Tổng thống Aliyev đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, giữa Quốc hội hai nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua, Tổng thống khẳng định Azerbaijan coi trọng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng trong hợp tác liên nghị viện ở các tổ chức đa phương, nhất là trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết. Trong vai trò Chủ tịch phong trào Không Liên kết, Azerbaijan đã thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước, nhấn mạnh vị trí địa lý thuận lợi của Azerbaijan trong kết nối châu Á - châu Âu. Tổng thống Aliyev đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, tăng cường phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và khai thác tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và logistics; tăng cường kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là các tuyến liên vận quốc tế, góp phần đa dạng hóa các tuyến giao thương giữa hai khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev với các đại biểu

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Azerbaijan trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Azerbaijan.