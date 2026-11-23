Các đại biểu tham dự Chương trình diễn thuyết Tổng thống lần thứ VII tại Phủ Tổng thống Nicolau Lobato, thủ đô Dili. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Sự kiện có sự tham dự của đại diện ngoại giao đoàn, các học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên các trường đại học tại Timor-Leste.

Tại chương trình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Delia Domingo Albert trình bày bài diễn thuyết với chủ đề “Từ thế hệ sáng lập ASEAN đến ASEAN 2045: Chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế cận của Đông Nam Á”.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Lòng tin, vai trò trung tâm và bản sắc trong một cộng đồng khu vực đang mở rộng”, Đại sứ Phạm Bình Đàm cùng nguyên Bộ trưởng Delia Domingo Albert và Đại sứ Singapore tại Timor-Leste trao đổi về kinh nghiệm xây dựng lòng tin, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và sự tham gia của thế hệ trẻ trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chia sẻ kinh nghiệm hội nhập ASEAN của Việt Nam, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh lòng tin là nền tảng để giải quyết các vấn đề phát sinh và mở rộng hợp tác. Đây là yếu tố cần được thường xuyên vun đắp, củng cố. Từ kinh nghiệm của Việt Nam, Đại sứ cho rằng xây dựng lòng tin là một quá trình lâu dài, đòi hỏi các bên vừa chủ động bồi đắp sự tin cậy, vừa tránh những hành động và phát ngôn có thể làm suy giảm lòng tin lẫn nhau.

Theo Đại sứ, quá trình hội nhập của Việt Nam dựa trên bốn yếu tố: quyết tâm chính trị nhất quán; bộ máy chuyên trách; sự chỉ đạo quyết liệt và việc thực hiện đầy đủ các cam kết; sự hỗ trợ của ASEAN và các đối tác.

Việc thành lập Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 1994, trước khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội, cùng với xây dựng cơ chế điều phối liên ngành và phân công trách nhiệm thực hiện cam kết cho từng cơ quan đã góp phần đưa công tác ASEAN trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chia sẻ kinh nghiệm hội nhập ASEAN của Việt Nam tại chương trình. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Từ kinh nghiệm Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội năm 1998, chỉ ba năm sau khi gia nhập Hiệp hội, Đại sứ bày tỏ tin tưởng Timor-Leste có thể đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo cán bộ, phối hợp liên ngành, tổ chức hội nghị và đồng hành cùng Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị.

Về vai trò trung tâm của ASEAN, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, tuân thủ luật pháp quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Năm 2010, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đầu tiên, với sự tham gia của tám đối tác gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Cùng năm, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 5 tại Hà Nội quyết định mời Mỹ và Nga tham gia cơ chế này từ năm 2011. Thông qua các cơ chế đó, ASEAN mở rộng đối thoại và hợp tác với các nước lớn trên cơ sở tham vấn, đồng thuận, đồng thời duy trì vai trò trung tâm trong định hướng hợp tác khu vực.

Đại sứ Phạm Bình Đàm cùng các diễn giả tham gia phiên thảo luận về lòng tin, vai trò trung tâm và bản sắc ASEAN. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Trao đổi về vai trò của thanh niên và bản sắc khu vực, Đại sứ cho rằng bản sắc ASEAN được hình thành và bồi đắp thông qua quá trình người dân các nước học tập, làm việc và cùng giải quyết những vấn đề chung.

Công tác chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2029 cũng là cơ hội để Timor-Leste đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, phiên dịch viên, người làm báo và tình nguyện viên, qua đó xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển lâu dài của đất nước.

Đại sứ gợi ý Timor-Leste tận dụng các thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa hai nước, các chương trình đào tạo khu vực và tăng cường kết nối với Học viện Ngoại giao Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ đề xuất đẩy mạnh giao lưu giữa các nhà ngoại giao trẻ và sinh viên hai nước, góp phần chuẩn bị thế hệ kế cận cho hợp tác Việt Nam - Timor-Leste và xây dựng Cộng đồng ASEAN.