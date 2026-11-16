Việt Nam sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ

Phóng viên (PV):Xin Bộ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ ở cấp cao nhất và rất quan trọng đối với hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ; là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: nhandan.vn

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các bài phát biểu quan trọng, qua đó đề xuất những định hướng phát triển lớn đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trong giai đoạn mới; nhấn mạnh phương hướng hợp tác trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và với các nước thành viên Pháp ngữ, cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác về phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với 14 nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước thành viên của Pháp ngữ và với Tổng thư ký Pháp ngữ. Các cuộc tiếp xúc cấp cao đã tăng cường hiểu biết, quan hệ chính trị cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trên cả bình diện song phương, đa phương, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Có thể nói qua sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tại Hội nghị, với nhiều đóng góp, sáng kiến được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, chúng ta đã khẳng định với Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thông điệp về một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tiếp tục coi trọng và sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ cũng như thúc đẩy quan hệ với các thành viên Pháp ngữ.

Các cuộc làm việc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các nhà lãnh đạo Lào, Campuchia diễn ra thực chất, tập trung vào các nội dung hợp tác trọng điểm, đạt được thống nhất cao việc triển khai một số hoạt động quan trọng trong thời gian tới. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, định hướng của hợp tác kênh đảng đối với việc duy trì, củng cố, thúc đẩy hơn nữa sự tin cậy, đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa ba nước, nhất trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

PV: Với những kết quả đó, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng, trọng tâm triển khai các cam kết, thỏa thuận của chuyến công tác trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Trên cơ sở những kết quả quan trọng của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong thời gian tới, chúng ta cần triển khai một số nhiêm vụ trọng tâm, cụ thể:

Các cơ quan, tổ chức, địa phương của chúng ta cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tham gia, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy các lợi ích về an ninh, phát triển, duy trì và tăng cường vai trò, vị thế nòng cốt của Việt Nam tại Pháp ngữ. Chúng ta cần tiếp tục quan tâm, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực số và đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững...

Xây dựng những bước triển khai cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để phối hợp cùng với các nước thành viên Pháp ngữ thực hiện những cam kết cấp cao đã được thông qua tại Hội nghị.

Có thể thấy không gian kinh tế Pháp ngữ có tiềm năng rất lớn và còn nhiều dư địa để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác một cách sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo... Nhiều quốc gia thành viên có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại, đầu tư… và coi trọng vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt, là trụ cột của Pháp ngữ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Điều này góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và các nước, tạo ra những cơ hội hợp tác lớn phục vụ phát triển đất nước.

Tôi tin tưởng rằng với những kết quả hết sức tích cực đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và các đối tác sẽ phát huy tối đa những thế mạnh, cơ hội hợp tác, vì sự phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng!