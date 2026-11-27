Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Ảnh: Việt Linh

Mở rộng nghị trình hợp tác, kết nối doanh nghiệp

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn trở thành nước chủ nhà tận tâm, lắng nghe, thúc đẩy đối thoại và củng cố đồng thuận giữa các thành viên.

Trên cơ sở chủ đề và ba ưu tiên, Việt Nam dự kiến thiết kế hơn 200 hoạt động trong Năm APEC 2027, bao gồm các hội nghị cấp Bộ trưởng, hội nghị quan chức cao cấp (SOM) và đối thoại ở nhiều cấp độ. Các hoạt động sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh lương thực, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế, giáo dục, công nghiệp, công nghệ sinh học, văn hóa sáng tạo và y tế. Việt Nam cũng dự kiến tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa, sáng tạo, nhằm chuyển hóa văn hóa, tri thức và sáng tạo thành các nguồn giá trị mới.

Trong lĩnh vực số, Việt Nam sẽ chú trọng hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử và tăng khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số. Các sáng kiến về nâng cao năng lực chống chịu kỹ thuật số, thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, cũng được quan tâm.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế với cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp, các startup Việt Nam kết nối với những tập đoàn công nghệ hàng đầu khu vực; đồng thời công bố kết quả cuộc thi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo APEC 2027.

Bảo đảm an ninh, hạ tầng và dấu ấn Việt Nam

Các hoạt động APEC 2027 dự kiến diễn ra tại 7 địa phương, trong đó Tuần lễ Cấp cao được tổ chức tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Về cơ sở vật chất, 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc đang được triển khai; nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thành.

Công tác lễ tân cũng được định hướng theo hướng chuyên nghiệp, chu đáo và giàu bản sắc. Việt Nam cũng mong muốn người dân trở thành chủ thể đồng hành, đóng góp vào thành công của APEC thông qua tinh thần thân thiện, hiếu khách và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Như Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 nhấn mạnh, mỗi người dân có thể trở thành một “đại sứ” văn hóa, hữu nghị, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng bao trùm” và ba ưu tiên: nâng cao năng suất của các nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, tự cường, năng động; nâng cao chất lượng đời sống của người dân, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho một năm hoạt động sôi động, kỳ vọng tạo ra những kết quả hợp tác thiết thực và dấu ấn riêng.

Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ