Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các trưởng đoàn dự hội nghị cấp cao APEC 21, diễn ra tại Indonesia (2013). Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) trong khuôn các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 24 tại Peru (19/11/2016). Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phiên họp kín thứ nhất với chủ đề “Tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc làm bền vững trong kỷ nguyên số” trong khuôn khổ Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25, diễn ra tại Đà Nẵng (2017). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (bên phải) thực hiện nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC 2018) cho Bộ trưởng phụ trách APEC của Papua New Guinea, ông Justin Tkatchenko. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Diễn đàn “Tiếng nói Tương lai APEC 2017" (VOF) trong khuôn Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25, diễn ra tại Đà Nẵng (2017). Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngân khố Australia Jim Chalmers nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2023 tại Hoa Kỳ (San Francisco, 2023). Ảnh: Kiều Trang/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC - CEO Summit, trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32, tại Hàn Quốc (10/2025). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC nhằm rà soát công tác chuẩn bị năm APEC 2027 tại Việt Nam (6/11/2026). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong ảnh: Diện mạo mới trên đảo ngọc (Phú Quốc). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư nâng cấp với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh, là dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ảnh: Trịnh Hồng/TTXVN

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam Trong ảnh: Đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác sau 8 tháng thi công. Ảnh: TTXVN phát

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong ảnh: Đóng điện thành công đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong ảnh: Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng trên đảo Phú Quốc (An Giang) dần lộ diện. Ảnh: TTXVN phát

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong ảnh: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát