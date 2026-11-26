Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì cuộc họp báo thông tin về các hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, các hội nghị dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Trong đó, Hội nghị Cấp cao CLMV 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam: Phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai thịnh vượng chung"; Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Dự kiến, các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên hàng đầu như: gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng; triển khai biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực; tăng cường gắn kết giữa cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN...

Bộ Ngoại giao cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị của Việt Nam được triển khai bài bản, đồng bộ, khẩn trương và nhận sự đánh giá rất cao từ các nước thành viên.

* Cùng ngày, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó đề xuất mức thuế với Việt Nam có thể lên mức 35%.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 26-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ. Thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11-3-2027.

Thời gian qua, Việt Nam đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết những quan tâm của phía Hoa Kỳ. Đến nay, hai bên cơ bản hoàn tất các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần làm rõ thêm về kỹ thuật.

"Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Thời gian tới, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin nhằm làm rõ chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.​