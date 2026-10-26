Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới với lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia.

Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia do ông Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam từ ngày 19 - 30/10/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề năm 2026, là bước cụ thể hóa thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, góp phần thúc đẩy kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam - Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhân tố then chốt, góp phần đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi bên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nội dung thiết thực của Chương trình với nhiều chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ.

Trong bầu không khí hướng tới “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia, ông Kem Sambath trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng khi các thành viên Đoàn thu được nhiều kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ đoàn kết truyền thống - di sản quý báu của hai dân tộc.

Ông Kem Sambath bày tỏ biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt đã giúp giải phóng Nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Cùng với đó, ông Kem Sambath khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có lãnh đạo trẻ hai nước trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc, và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của hợp tác song phương toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng đoàn Lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia cũng khẳng định các thành viên của Đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thu nhận từ Chương trình phù hợp với thực tiễn Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời sẽ tích cực phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2027, góp phần đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững.