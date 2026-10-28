Việt Nam sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị

Sáng 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên khai mạc và Phiên toàn thể cấp cao “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 (AEF 2026).

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá những hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày vừa qua đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trung tâm Đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới./.