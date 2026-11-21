Việt Nam - Romania hướng tới tương lai thịnh vượng

Ngày 19/11/2026, tại tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam 2026 chính thức diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc sự kiện.

Sự kiện góp phần triển khai chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Romania, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh Phú Thọ tới các đối tác Romania, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, giáo dục và du lịch, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Romania.

OFG hợp tác AFPICE phát triển khu công nghiệp

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 là hội thảo kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp đến từ hai quốc gia.

Chương trình tập trung trao đổi về tiềm năng thị trường Romania, triển vọng thương mại, môi trường đầu tư và những lĩnh vực có khả năng hình thành quan hệ đối tác dài hạn. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp hai bên có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Đại diện Tập đoàn OFG và AFPICE (Hiệp hội Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế Việt Nam & Rumani/EU) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới phát triển Khu công nghiệp Việt Nam - Romania (VRIP).

Đặc biệt, tại sự kiện, Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Romania (VRIP) được giới thiệu như một sáng kiến hợp tác chiến lược, hướng tới xây dựng cầu nối đầu tư, sản xuất và phát triển công nghiệp giữa hai quốc gia.

Với định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn sinh thái tiên tiến của Liên minh châu Âu (EU), VRIP kỳ vọng tạo không gian thuận lợi để các doanh nghiệp Romania và châu Âu tìm hiểu, tiếp cận cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Dự án có quy mô dự kiến từ 300-500ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật. Đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối sản xuất, góp phần tăng cường năng lực hợp tác công nghiệp giữa hai nước.

Định hướng phát triển VRIP có sự tham gia kết nối của Tập đoàn OFG, đại diện địa phương, Đại sứ quán Romania, Hiệp hội AFPICE (Hiệp hội Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế Việt Nam & Rumani/EU) và Ngân hàng Vietcombank. Sự phối hợp giữa các đối tác được kỳ vọng tạo nền tảng về nguồn lực, tài chính và xúc tiến đầu tư, từng bước đưa những cơ hội hợp tác Việt Nam - Romania trở thành các dự án cụ thể, hiệu quả và bền vững.

Tại Thái Nguyên, thông qua Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn, OFG tham gia phát triển hai dự án công nghiệp gồm Cụm công nghiệp Quảng Chu với quy mô 74,4ha, tại khu vực Chợ Mới và Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II với diện tích 80,3ha, thuộc xã Thanh Thịnh.

Đáng chú ý, giai đoạn I của Khu công nghiệp Thanh Bình với quy mô 70ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, tạo tiền đề cho việc tiếp tục phát triển giai đoạn II.

Đại diện Tập đoàn OFG và Vietcombank Chi nhánh Ba Đình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường hợp tác tài chính, huy động nguồn lực và thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư chiến lược.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thanh Tú - Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn OFG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) nhấn mạnh: “Trên nền tảng kinh nghiệm và năng lực phát triển các dự án công nghiệp trong nước, Tập đoàn OFG hướng tới xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Romania (VRIP) trở thành cầu nối chiến lược trong hợp tác đầu tư, sản xuất giữa hai quốc gia.

Thông qua dự án, chúng tôi kỳ vọng thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững tại Việt Nam.”

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, với sự tham gia kết nối của Tập đoàn OFG trong các lĩnh vực công nghiệp, giáo dục và dịch vụ. Trên nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, những kết nối tại sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các dự án hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và vun đắp quan hệ Việt Nam - Romania ngày càng bền chặt.