Romania - cửa ngõ tiếp cận thị trường châu Âu

Ngày 19/11, tại Phú Thọ, Đại sứ quán Romania tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị tổ chức Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối di sản hữu nghị, lan tỏa giá trị văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Romania và Việt Nam”.

Sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Romania trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Romania trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghiệp, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực, qua đó đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Cristina Romila cho biết, Romania là cửa ngõ quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam Cristina Romila cho biết, là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Romania có vị trí chiến lược tại khu vực Trung Âu, Đông Âu và Đông Nam Âu, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Đại sứ Cristina Romila nhấn mạnh, Romania sở hữu thế mạnh và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác. Ở chiều ngược lại, Việt Nam với nền kinh tế phát triển năng động, vị trí chiến lược tại Đông Nam Á và môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Romania.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác tương xứng với những lợi thế mà mỗi bên đang sở hữu, Đại sứ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Romania, xem Romania là điểm đến đầu tư, kinh doanh và mở rộng hoạt động tại châu Âu; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Romania tăng cường hiện diện và tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

Bên cạnh những cơ hội kinh tế, Đại sứ Cristina Romila cũng cho biết, Romania mong muốn được giới thiệu tới bạn bè Việt Nam một đất nước giàu bản sắc văn hóa, với những truyền thống lâu đời, các làng nghề thủ công tinh xảo, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và sự thân thiện, hiếu khách của người dân.

“Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026, có các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của hai nước. Khách tham dự có cơ hội khám phá những nét đặc trưng của Romania và Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết, trân trọng những điểm tương đồng cũng như sự đa dạng văn hóa của hai quốc gia”, Đại sứ Cristina Romila thông tin.

Điểm gặp gỡ giữa di sản văn hóa và tiềm năng hợp tác

Việc lựa chọn tỉnh Phú Thọ làm địa điểm tổ chức Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Đại sứ Cristina Romila bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử và văn hóa của Phú Thọ, đồng thời nhấn mạnh, văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp các dân tộc hiểu biết và đến gần nhau hơn. Chính từ sự thấu hiểu đó, những mối quan hệ hợp tác bền vững có thể được hình thành và phát triển.

Bên cạnh giá trị lịch sử và văn hóa, Phú Thọ còn sở hữu tiềm năng đáng kể trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt gắn với nguồn tài nguyên suối khoáng nóng tự nhiên tại Thanh Thủy. Đây cũng là lĩnh vực Romania có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh. “Sự tương đồng giữa kinh nghiệm của Romania với tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và định hướng phát triển du lịch của Phú Thọ mở ra triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ du lịch nghỉ dưỡng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đến quản lý và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao”, Đại sứ Cristina Romila chia sẻ.

Ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, sự kiện là dịp để quảng bá văn hóa, đất nước và con người Romania đến người dân Phú Thọ.

Ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng thông tin, Phú Thọ không chỉ là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, mà còn là vùng đất Tổ thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, nơi khởi nguồn lịch sử dân tộc và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua hàng nghìn năm.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, là minh chứng cho chiều sâu lịch sử và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, Ngày Văn hóa - Thương mại Romania tại Việt Nam 2026 được tổ chức tại Phú Thọ là dịp để quảng bá văn hóa, đất nước và con người Romania đến người dân Phú Thọ, đồng thời mở ra cơ hội để hai bên tăng cường giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác.

“Văn hóa tạo sự đồng cảm, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, còn thương mại mở ra cơ hội kết nối, chuyển hóa thành những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phú Thọ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng với Romania như: giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo và trao đổi nhân dân; tăng cường giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của nhau; hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp; cũng như đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe”, ông Quách Tất Liêm thông tin và khẳng định, Phú Thọ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, doanh nghiệp Romania tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai các hoạt động hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối di sản hữu nghị, lan tỏa giá trị văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Romania và Việt Nam”.

Đại sứ Cristina Romila cùng các đại biểu tham quan hội chợ văn hóa - thương mại Việt Nam - Romania.

Đại diện Vụ phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương (thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng trong hội chợ văn hóa - thương mại.

Một trong những nội dung trọng tâm của Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam 2026 là hội thảo kết nối doanh nghiệp và trao đổi về cơ hội đầu tư giữa Romania và Việt Nam. Hội thảo quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Rumani, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ hai nước.

Với nội dung trao đổi chuyên sâu và đa chiều, Hội thảo tập trung cập nhật bức tranh toàn cảnh về thị trường Romania, phân tích tình hình thương mại, các chỉ số kinh tế nổi bật, triển vọng và cơ hội đầu tư; đồng thời mở ra những diễn đàn đối thoại, kết nối trực tiếp giữa các đối tác, qua đó nhận diện tiềm năng, thúc đẩy các sáng kiến và định hình những định hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Romania (VRIP), một sáng kiến mang ý nghĩa tiên phong, được kỳ vọng trở thành cầu nối hợp tác kinh tế và công nghiệp giữa hai quốc gia. VRIP không chỉ hướng tới xây dựng một điểm đến đầu tư, sản xuất và phát triển công nghiệp theo các tiêu chuẩn sinh thái tiên tiến của EU, mà còn mở ra không gian hợp tác thực chất, lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Romania lên một tầm cao mới.

Định hướng này thể hiện mong muốn chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Romania và Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, thiết lập các cơ sở sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường sự hiện diện tại thị trường của nhau.

Song song với các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hội chợ văn hóa - thương mại và đêm giao lưu nghệ thuật cũng sẽ được diễn ra, tạo nên không gian gặp gỡ sinh động giữa hai nền văn hóa Romania và Việt Nam. Các gian hàng trưng bày tại Quảng trường Origami, trong khuôn viên tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng LynnTimes Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sẽ giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu và nét đặc trưng của hai quốc gia, mang đến cho khách tham dự cơ hội tìm hiểu về văn hóa, sản phẩm và đời sống của người dân Romania và Việt Nam.