Việt Nam ra mắt Cổng thông tin thị trường carbon tại COP31

Các đại biểu trao đổi về phát triển thị trường carbon Việt Nam tại COP31. (Ảnh: Chương trình phát triển Liên hợp quốc)

Hoạt động diễn ra tại sự kiện “Thúc đẩy thị trường carbon Việt Nam: Minh bạch, Hiệu quả và Hợp tác quốc tế”, do Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Văn phòng Dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS), thông qua Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) phối hợp tổ chức tại Gian hàng Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt Cổng thông tin thị trường carbon, được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cùng sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu. Cổng thông tin cung cấp công khai các thông tin quan trọng về chính sách, quy định và hoạt động của thị trường, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan tiếp cận thông tin và tham gia thị trường carbon đang hình thành tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thị trường carbon không chỉ là công cụ để quản lý phát thải mà còn cần tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải.

Việt Nam đã đạt được những tiến triển đáng ghi nhận trong việc thiết lập thị trường carbon trong nước, với việc khai trương Sàn giao dịch carbon vào ngày 29/6/2026. Trong giai đoạn 2025-2026, Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm khoảng 511 triệu tấn CO₂ tương đương, phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi-măng. Giai đoạn thí điểm hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính kéo dài đến hết năm 2028, hướng tới vận hành chính thức thị trường từ năm 2029.

Từ năm 2022, Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, khung thể chế và lộ trình triển khai thị trường carbon, tăng cường năng lực tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cũng hỗ trợ xây dựng Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, kết nối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, UNOPS/ETP hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải, phân bổ hạn ngạch, vận hành sàn giao dịch và hợp tác quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm xây dựng 20 báo cáo kỹ thuật, làm việc với 535 doanh nghiệp và đào tạo khoảng 600 học viên.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung thảo luận những yêu cầu đặt ra khi chuyển từ thiết lập thị trường sang vận hành thực tế, nhất là tăng cường hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính; hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát; nâng cao năng lực doanh nghiệp và bảo đảm tính toàn vẹn môi trường của tín chỉ carbon.

Với 2.441 cơ sở thuộc diện phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định cập nhật của Việt Nam, chất lượng dữ liệu và năng lực kỹ thuật được xác định là những yếu tố quan trọng để thị trường vận hành hiệu quả. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm quốc tế, cơ hội hợp tác và huy động tài chính khí hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.