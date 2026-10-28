Việt Nam quyết tâm trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu

Sáng 28/10, tại TP HCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể Diễn đàn. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Thủ tướng cho biết, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng của Việt Nam nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Đó là: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong đó, Việt Nam xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

“Chúng tôi xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn. Thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới”, Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới.

Nêu thông điệp với các đối tác quốc tế, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng.

Việt Nam cũng đang triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh những định hướng nêu trên thể hiện thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới.

"Để cùng phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ 'đầu tư tại Việt Nam', mà 'đầu tư cùng Việt Nam'; không chỉ 'sản xuất tại Việt Nam', mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nêu rõ.

Toàn cảnh Phiên toàn thể Diễn đàn. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất một số nội dung cụ thể để Diễn đàn cùng trao đổi:

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới…

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, cần nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ nêu thông điệp: tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn hay công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, chia sẻ để cùng tiến bộ, đổi mới để tạo ra giá trị và hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.