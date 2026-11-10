Việt Nam-Philippines thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: QH)

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Philippines Quàng Văn Hương đã có buổi gặp mặt và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai những bước tiến chiến lược sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Ông Quàng Văn Hương cho biết sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thành công và kiện toàn các bộ máy lãnh đạo, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Philippines khóa XVI đã chính thức được thành lập gồm 08 đại biểu đại diện cho 7 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Philippines Quàng Văn Hương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: QH)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong một dịp vô cùng đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, quan hệ song phương đã chính thức được nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường. Phía Philippines rất hân hạnh được đón Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại thành phố Cebu, cũng như chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA-47 diễn ra sau hai tuần nữa tại Philippines.

Về các lĩnh vực hợp tác, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III mong muốn đón tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam tới thăm Manila đồng thời thúc đẩy chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines-Việt Nam tới Hà Nội trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết mục tiêu thương mại hai chiều được đặt ra trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hiện, một số nhà đầu tư Philippines đã hoạt động tại Việt Nam và phía Philippines cũng kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam sang thị trường này. Về du lịch, lượng khách Philippines đứng thứ sáu trong số khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất với các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Đại sứ mong muốn nhận được sự hỗ trợ để thúc đẩy thêm nhiều người Việt Nam du lịch sang Philippines. Đồng thời, hai bên thúc đẩy đào tạo giáo dục trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, tiếp nối truyền thống hợp tác khi trước đó các chuyên gia tài chính kế toán Philippines đã sang hỗ trợ Việt Nam và các lĩnh vực lao động, việc làm.

Tại buổi làm việc, ông Quàng Văn Hương khẳng định Việt Nam và Philippines có lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không. Việt Nam luôn mong muốn củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế-đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện hiệu quả DOC và hoan nghênh nỗ lực của Philippines trong năm 2026 nhằm thúc đẩy đạt được COC thực chất, hiệu lực.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh:QH)

Theo đó, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quàng Văn Hương đề xuất một số nội dung trọng tâm thúc đẩy về quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh, trên biển và giao lưu nhân dân cũng như hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ nhất, hỗ trợ kết nối chặt chẽ giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các cơ quan chuyên môn. Thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và đáp ứng nguyện vọng cử tri. Với đặc thù Hội đồng Dân tộc Việt Nam thực hiện giám sát chính sách dân tộc cho gần 15% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 45,6% đơn vị hành chính cấp xã vùng núi, DTTS), Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Philippines bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm quốc tế về tạo sinh kế ổn định, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, nâng cao tiếp cận y tế, giáo dục cho người nghèo và vùng khó khăn trước mắt qua trao đổi văn bản và khảo sát thực tế khi điều kiện cho phép.

Thứ hai, phát huy vai trò nghị sĩ trong kết nối địa phương và doanh nghiệp. Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, chế biến nông sản, an ninh lương thực và duy trì thương mại gạo ổn định. Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẵn sàng tổng hợp các vướng mắc về chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, hai nước cần hợp tác trong phát triển nghề cá bền vững, chống khai thác IUU, bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống mua bán người và lừa đảo trực tuyến.

Thứ ba, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Thư ký Nhóm và đầu mối Đại sứ quán, lựa chọn các ưu tiên hợp tác trọng tâm cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Mặt khác, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quàng Văn Hương đề xuất định hướng hoạt động trọng tâm của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Philippines trong nhiệm kỳ. Theo đó, duy trì hoạt động và liên hệ đối tác, tổ chức họp Nhóm ít nhất 01 lần/năm (gắn với kỳ họp Quốc hội), duy trì tiếp xúc với Đại sứ quán Philippines, phối hợp kết nối với nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Philippines qua các kênh ngoại giao. Thúc đẩy trao đổi đoàn và giao lưu nghị sĩ, phối hợp đón tiếp các đoàn nghị sĩ Philippines thăm Việt Nam, lồng ghép giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, trao đổi công nghệ trong hoạt động nghị viện và kết nối văn hóa, giáo dục, du lịch địa phương. Chú trọng chính sách xã hội, phát triển bao trùm cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, thương mại gạo; hợp tác biển, chống khai thác IUU và ứng phó biến đổi khí hậu. Tích cực tiếp xúc bên lề các diễn đàn AIPA, tìm kiếm sự ủng hộ cho các sáng kiến chung về an ninh lương thực, phát triển bao trùm, góp phần củng cố khối đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, bảo đảm hòa bình và an ninh tại Biển Đông trên nền tảng luật pháp quốc tế./.