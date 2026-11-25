Đại biểu hai nước Việt Nam và Philippines tham dự tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vừa tổ chức thành công Tọa đàm Hợp tác du lịch Việt Nam-.Philippines.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Thứ trưởng Du lịch Philippines Verna Esmeralda C. Buensuceso; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An; đại diện các cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch hai nước Việt Nam và Philippines.

Tại tọa đàm, Bộ Du lịch Philippines đánh giá, Việt Nam là thị trường du lịch chiến lược, giàu tiềm năng; bày tỏ mong muốn tăng cường quảng bá chung, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Đại diện các hãng hàng không Cebu Pacific, Philippine Airlines, APG/Vietjet cùng Tập đoàn Megaworld và Visit Indochina chia sẻ những kết quả hợp tác tích cực, đề xuất các sáng kiến về mở rộng kết nối hàng không, phát triển điểm đến và tăng cường hợp tác doanh nghiệp. Hai bên cũng hướng tới sớm triển khai cơ chế Nhóm công tác chung về du lịch trong năm 2027.

Các đại biểu tập trung trao đổi về chính sách phát triển du lịch, tăng cường kết nối hàng không, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines kết hợp tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh về đất nước, con người, văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam của Hội Nhiếp ảnh gia Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến những hình ảnh sinh động về một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và thân thiện.

Thông qua việc kết hợp đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và quảng bá văn hóa, sự kiện góp phần phát huy hiệu quả ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao văn hóa, tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.