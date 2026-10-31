Việt Nam-Philippines thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng

Đại sứ Lại Thái Bình trao quà kỷ niệm tặng Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines trên các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, đầu tư, du lịch và ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Thượng viện Philippines bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã góp phần vào thành công của chuyến thăm Việt Nam trước đây của ông, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách giáo dục.

Ông mong muốn có dịp trở lại Việt Nam trong thời gian tới nhằm tiếp tục trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục. Chủ tịch Thượng viện cũng hoan nghênh việc mở rộng đầu tư của Việt Nam tại Philippines, đồng thời kỳ vọng gia tăng lượng khách du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Lại Thái Bình khẳng định, Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Philippines; nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các định hướng hợp tác, tạo chuyển biến thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Lại Thái Bình và Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Đại sứ cho biết, Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Philippines trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như du lịch, năng lượng tái tạo, xe điện và đầu tư, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các định hướng hợp tác sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Tô Lâm, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác giáo dục, mở rộng kết nối kinh tế và tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó phát huy tiềm năng hợp tác và củng cố nền tảng hữu nghị giữa hai nước.