Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, ngày 18/11, trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino “Bojie” G. Dy III, Chủ tịch AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA của Philippines trong năm 2026, trong đó có sự đóng góp của Chủ tịch Hạ viện Faustino “Bojie” G. Dy III; bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (31/5-1/6/2026) đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc, thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực.

Khẳng định hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng bổ trợ, nhất là về nông nghiệp, thương mại gạo, khoa học công nghệ, năng lượng, du lịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát việc thực hiện các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, giao lưu nghị sĩ; tăng cường phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 10 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, đào tạo nhân lực, giao lưu nhân dân và kết nối địa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác nghị viện trên các kênh song phương, cũng như phối hợp trên các diễn đàn liên nghị viện đa phương.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thống nhất duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, chung tay bảo vệ môi trường biển và ngư dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Philippines thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Philippines vui vẻ nhận lời./.