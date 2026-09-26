Việt Nam - Philippines: Quyết thắng ngày ra quân

Khẳng định sức mạnh, bản lĩnh “ông vua” Đông Nam Á

ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Philippines lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9 tại Bandung, Indonesia, với mục tiêu rõ ràng là giành trọn 3 điểm.

HLV Kim Sang-sik đặt tham vọng cao tại FIFA ASEAN Cup 2026 và xem từng trận đấu là một bước quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

Mục tiêu đội tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Thiết kê.

Chiến thắng trước Philippines không chỉ giúp Việt Nam có khởi đầu thuận lợi mà còn tạo lợi thế về tâm lý trước cuộc đối đầu Thái Lan vào ngày 29/9.

Với lịch thi đấu khá dày, việc tích lũy tối đa điểm số ngay trận đầu tiên có ý nghĩa quan trọng.

ĐT Việt Nam bước vào giải với nền tảng khá tích cực. Trong 5 trận chính thức gần nhất, đội bóng của HLV Kim Sang Sik bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời ghi ít nhất 2 bàn ở cả 5 trận.

Trong khi đó, Philippines chỉ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, nhận 8 bàn thua.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Việt Nam. Trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 8, hòa 1 và thua 2.

Đáng chú ý, kể từ năm 2014, Việt Nam chưa thua Philippines, với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, những con số này chỉ mang tính tham khảo. Philippines hiện sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và có thể triệu tập đội hình mạnh hơn so với những lần gặp trước.

HLV Kim Sang Sik khẳng định sẽ cố gắng giành chiến thắng từng trận đấu một ở giải đấu năm nay. Ảnh: Phạm Đình.

Vì vậy, Việt Nam cần nhập cuộc tập trung, kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa những tình huống phản công.

Bài toán quan trọng là làm thế nào để tạo sức ép đủ lớn nhưng không đánh mất sự cân bằng.

Đình Bắc với tốc độ và khả năng đột phá ở hành lang, cùng Xuân Son ở vị trí cao nhất trên hàng công, có thể trở thành những mũi khoan quan trọng.

Nếu Việt Nam ghi bàn trước, thế trận nhiều khả năng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Phương án vắng Hoàng Đức, Quang Hải...

Khó khăn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở tuyến giữa và khả năng tổ chức lối chơi khi nhân sự chủ chốt không đạt trạng thái tốt nhất.

Nguyễn Quang Hải đã rút khỏi đội tuyển vì chấn thương, trong khi Nguyễn Thành Chung cũng không thể góp mặt. Hoàng Đức vẫn phải được đánh giá về thể trạng trước trận đấu.

Nếu Hoàng Đức không thể thi đấu, tuyến giữa Việt Nam sẽ mất một cầu thủ có khả năng điều tiết, giữ bóng và tạo liên kết giữa các tuyến. Khi đó, trách nhiệm tổ chức lối chơi có thể được chia sẻ cho các tiền vệ Thành Long, Tài Lộc, Quang Vinh…

Sự vắng mặt của Quang Hải cũng khiến Việt Nam thiếu một cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền quyết định hoặc xử lý ở khu vực trước vòng cấm.

Tuyển Việt Nam vắng Quang Hải, bỏ ngỏ khả năng ra sân của Hoàng Đức là một bất lợi lớn. Ảnh: Phạm Đình.

HLV Kim vì thế có thể phải tăng tính cơ động của tuyến giữa, đồng thời tận dụng nhiều hơn khả năng tấn công từ hai biên.

Philippines chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ Việt Nam và tìm cách hạn chế không gian hoạt động của các mũi tấn công.

Với bản lĩnh của đội bóng vừa vô địch Đông Nam Á, mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chơi chắc chắn, hiệu quả và biến trận mở màn thành bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.