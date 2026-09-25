Việt Nam - Philippines: Khởi đầu hành trình đến ngôi vương

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò tích cực tập luyện để hướng tới mục tiêu 3 điểm ở trận đấu mở màn. Ảnh: VFF

Khởi đầu thuận lợi sẽ mở cánh cửa vào chung kết

Với chỉ một đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, mỗi điểm số đều có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua. Lịch thi đấu càng khiến trận gặp Philippines trở nên quan trọng khi chỉ ba ngày sau, tuyển Việt Nam phải đối đầu Thái Lan - đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu.

Một chiến thắng ở trận ra quân sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm dư địa trong việc tính toán lực lượng và chiến thuật cho chặng đường phía trước. Ngược lại, một kết quả không như mong đợi sẽ khiến áp lực gia tăng trước khi Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan. Dù thời gian chuẩn bị không dài, điểm tựa của tuyển Việt Nam vẫn là bộ khung đã được định hình qua hành trình vô địch ASEAN Championship. Sự ổn định về nhân sự và lối chơi giúp đội bóng có thể nhập cuộc với sự chủ động nhất định.

Sự gắn kết là vũ khí của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ từng cùng nhau chinh phục danh hiệu khu vực. Lê Giang Patrik, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Long, Đình Bắc hay Nguyễn Xuân Son là những gương mặt được kỳ vọng tạo nên sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển có xu hướng chuyển trạng thái nhanh, sẵn sàng gây sức ép thay vì duy trì kiểm soát bóng kéo dài. Đình Bắc và Xuân Son tiếp tục là những phương án đáng chú ý nhờ tốc độ, khả năng di chuyển và tạo đột biến ở 1/3 cuối sân.

Tuy nhiên, việc Quang Hải và Đoàn Văn Hậu không góp mặt cũng ảnh hưởng nhất định đến phương án nhân sự. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm cách duy trì sự cân bằng trong đội hình, đồng thời khai thác hiệu quả những cầu thủ trẻ và các gương mặt Việt kiều.

Sự gắn kết của bộ khung gồm nhiều cầu thủ từng cùng nhau chinh phục danh hiệu khu vực và các nhân tố mới tạo nên sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

P hilippines mang đến bộ mặt mới

Philippines bước vào giải đấu với lực lượng có nhiều thay đổi. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Malaysia và Thái Lan, qua đó tăng đáng kể sức cạnh tranh của đội bóng này.

Trên hàng công, Bjorn Martin Kristensen, Sebastian Rasmussen hay Andre Leipold đều sở hữu thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh. Đây là những cầu thủ có thể tạo sức ép trong các tình huống bóng bổng và cố định. Ở phía dưới, thủ môn Kevin Ray Mendoza cùng Paul Tabinas và Jefferson Tabinas mang đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Philippines vì thế được kỳ vọng tạo ra thế trận khó chịu, đặc biệt nếu tận dụng được ưu thế thể hình. Dù vậy, việc bổ sung nhiều nhân tố cũng đặt ra bài toán về sự kết nối. Philippines không có nhiều thời gian để hoàn thiện bộ khung mới, trong khi mật độ thi đấu của giải khá dày.

Điểm nóng nằm ở hai hành lang biên

Một trong những chìa khóa chiến thuật của trận đấu nằm ở khả năng khai thác hai cánh. Philippines thường bố trí đội hình phòng ngự thấp với đông cầu thủ ở trung lộ, buộc đối phương phải kéo giãn khối phòng ngự bằng các pha lên bóng biên.

Nếu các hậu vệ biên như Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh dâng cao hiệu quả, tuyển Việt Nam sẽ tạo được nhiều tình huống căng ngang cho Xuân Son và Đình Bắc dứt điểm. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực dễ lộ khoảng trống khi mất bóng, tạo điều kiện để Philippines phản công bằng tốc độ.

Bài toán của HLV Kim Sang-sik sẽ là cân bằng giữa sức ép tấn công và sự an toàn phía sau, nhất là trong khoảng 20 phút cuối trận khi thể lực bắt đầu suy giảm.

Với sự ổn định về lực lượng, kinh nghiệm thi đấu và khả năng phối hợp của bộ khung vừa vô địch ASEAN Championship, tuyển Việt Nam vẫn tự tin để hướng đến chiến thắng trước Philippines. Ba điểm trong ngày ra quân sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo đà thuận lợi cho cuộc đua ngôi đầu bảng và khởi đầu cho hành trình đến ngôi vương FIFA ASEAN Cup 2026.