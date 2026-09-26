Việt Nam - Philippines: Khẳng định bản lĩnh nhà vô địch

FIFA ASEAN Cup 2026 gồm 2 hạng đấu. Ở hạng 1, 8 đội được chia thành 2 bảng. Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan, với mục tiêu đứng đầu bảng để giành quyền vào vòng chung kết.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có 3 buổi tập đầy đủ, trong đó 2 buổi diễn ra tại Bandung. Thầy trò HLV Kim Sang Sik trải qua hành trình từ Hà Nội tới Bandung với 2 chuyến bay và chặng di chuyển bằng ô tô, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không dài.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Philippines tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Về lực lượng, Việt Nam duy trì khoảng 2/3 đội hình từng thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Những cái tên như Lê Giang Patrik, Việt Anh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son và Tài Lộc tiếp tục nằm trong bộ khung của đội tuyển.

Trong khi đó, Philippines có nhiều thay đổi khi gần một nửa đội hình được thay thế so với lực lượng từng tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2026. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Trên hàng công, Philippines có Bjorn Martin Kristensen, Andre Leipold, Jarveu Gayoso và Sebastian Rasmussen. Ở hàng phòng ngự, Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas, Paul Tabinas cùng thủ môn Kevin Ray Mendoza là những cầu thủ đáng chú ý.

Tuy nhiên, việc thay đổi lực lượng trong thời gian ngắn cũng khiến Philippines gặp khó khăn trong quá trình xây dựng lại đội hình. Đây là yếu tố được đánh giá là bất lợi của đội bóng này trước cuộc đối đầu với Việt Nam.

Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng về phía Việt Nam. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Việt Nam bất bại và giành 4 chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có Quang Hải và Văn Hậu, đồng thời bổ sung Việt kiều Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Legley Adou Minh cùng tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Đây là đội hình Việt Nam có số lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều nhiều nhất trong lịch sử với 8 người.

Philippines cũng không có lực lượng mạnh nhất khi Raphael Obermair và Gerrit Holtmann, hai cầu thủ đang thi đấu tại Đức đều vắng mặt.

Với sự ổn định về lực lượng và thành tích đối đầu thuận lợi, Việt Nam có mục tiêu rõ ràng là giành 3 điểm trong trận ra quân. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn và ảnh hưởng từ hành trình di chuyển vẫn là những yếu tố mà thầy trò HLV Kim Sang Sik cần tính toán trước Philippines.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Philippines: Kevin Ray Mendoza, Paul Tabinas, Scott Woods, Jefferson Tabinas, Sato, Sandro Reyes, Cole Mrowka, Manny Ott, Andre Leipold, Jarveu Gayoso, Sebastian Rasmussen.

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Việt Nam

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Philippines

Thành tích đối đầu giữa hai đội trong 5 lần gần nhất