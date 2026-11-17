Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo khu vực lần thứ 16 Chương trình SEA-PLM diễn ra tháng 5/2026 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Số liệu từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) thể hiện, hợp tác giáo dục trong ASEAN thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội được thiết lập chính thức thông qua cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASEAN Education Ministers’ Meeting - ASED), bắt đầu từ năm 2006 tại Singapore.

Hợp tác ASEAN về giáo dục được mở rộng bắt đầu từ năm 2012 khi cơ chế hợp tác giáo dục ASEAN+3 và Đông Á chính thức được hình thành thông qua các Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 và Đông Á được tổ chức cùng dịp với Hội nghị Bộ trưởng ASEAN.

Kể từ khi kênh hợp tác giáo dục trong ASEAN được thiết lập, Việt Nam luôn tham gia tích cực các chương trình hợp tác chung, các cuộc họp Hội nghị Quan chức cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN được tổ chức 2 năm/lần; tích cực triển khai các văn kiện của ASEAN tại Việt Nam; lồng ghép các ưu tiên của Việt Nam trong các hoạt động ASEAN.

Kế hoạch Hành động trong giáo dục trong ASEAN giai đoạn 2021-2025 được thông qua tháng 5/2021 giúp định hướng hợp tác giáo dục trong ASEAN hướng tới năm 2025 và thống nhất các nỗ lực hợp tác về giáo dục trong khuôn khổ các Đối tác Đối thoại của ASEAN, các tổ chức quốc tế và các thể chế khác ủng hộ ASEAN.

Trong đó, Việt Nam được phân công chủ trì thực hiện 3 dòng hành động: Hỗ trợ việc triển khai các cách đánh giá học tập đối với bậc phổ thông, bao gồm các kỹ năng toán, đọc hiểu, viết và công dân toàn cầu; phát triển năng lực tham gia các chương trình đánh giá quốc tế; triển khai các đối thoại chính sách và trao đổi về học và kiểm tra đối với bậc Tiểu học.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Giáo dục ASEAN năm 2025. Ảnh: NVCC.

Đây đều là những hoạt động thuộc thế mạnh của Việt Nam với việc tham gia tích cực, có uy tín và đạt được những kết quả top đầu của Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á.

Kế hoạch Hành động ASEAN + 3 về Giáo dục 2023-2027 là một hướng dẫn cần thiết cho việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác về giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kế hoạch tập trung vào 4 mục chính gồm (1) Basic education, (2) Higher Education, (3) TVET, (4) Những vấn đề khác mà ASEAN quan tâm.

Theo đó, Việt Nam được giao là leading country cho dòng hành động: Develop and implement models of inclusive schools and special education for learners with disabilities - tạm dịch là: Phát triển và áp dụng những mô hình của trường học hòa nhập và giáo dục đặc biệt cho học sinh là người khuyết tật.

Một trong những thành tựu của Việt Nam là việc hoàn thành tham chiếu Khung trình độ quốc gia với Khung trình tham chiếu trình độ ASEAN. Ngày 1/12/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 3319/QĐ-BGDĐT ban hành báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Một số các hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Bộ GD&ĐT Việt Nam như sau: Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Đông Á và các hội nghị cấp cao liên quan tháng 10/2022.

Ngày 26/5/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia, các Nhà Lãnh đạo ASEAN ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta” và chính thức thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tầm nhìn này được thể hiện cụ thể thông qua 4 Kế hoạch chiến lược trụ cột bao gồm các Kế hoạch chiến lược của Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) 2026-2035, Cộng đồng Kinh tế (AEC) 2026-2035, Cộng đồng Văn hoá - Xã hội (ASCC) 2026-2035, Kết nối ASEAN 2026-2035.

Trong giai đoạn 2026–2030, hợp tác giáo dục ASEAN được định hướng bởi Kế hoạch hành động giáo dục ASEAN 2026–2030, đã được ban hành và công bố tháng 7/2026. Kế hoạch tập trung nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng giáo dục ở các cấp học, phát triển kỹ năng đáp ứng tương lai việc làm, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng AI có trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác khu vực. Việt Nam sẽ căn cứ Kế hoạch và các ưu tiên phát triển giáo dục trong nước để xác định nội dung tham gia, phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp.