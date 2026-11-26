Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, ngày 28/11, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12, đồng thời phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Đến nay, các hội nghị đã nhận được xác nhận tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực, tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung"; Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong. Thông thường, các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, hai hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và đang trải qua một giai đoạn chuyển biến sâu sắc, mang tính bước ngoặt, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước khu vực tiểu vùng Mekong.

Đối với khu vực tiểu vùng Mekong, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các nước cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung, mang tính xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng... Những vấn đề này đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ chế hợp tác của tiểu vùng.

Hai hội nghị lần này cũng diễn ra trong bối cảnh các nước tiểu vùng Mekong đang rất quyết tâm, nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước theo hướng phát triển nhanh và bền vững.

Trước tình hình chung của quốc tế, khu vực và những yêu cầu đặt ra đối với mỗi nước, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào hai hội nghị cấp cao. Các nước mong muốn hai hội nghị lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới, tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai. Qua đó, hai cơ chế hợp tác đem lại những kết quả, lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn và đóng góp thực chất hơn cho sự phát triển của mỗi nước thành viên, cũng như cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng.

Thông tin với báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên được đề xuất để thảo luận tại hội nghị.

Tại các hội nghị cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về một ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng. Nội dung kết nối được đặt ra trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục và con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực đầu tư, kinh doanh tại chính các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức đang diễn ra gay gắt hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong. Qua đó, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Một ưu tiên khác được các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN, các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Qua đó, tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và các chương trình hợp tác, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng cùng phát triển, đóng góp vào việc hiện thực hóa tầm nhìn về Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ, việc đăng cai hai hội nghị cấp cao vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu với Việt Nam.

Việc đăng cai tổ chức hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế; không ngừng củng cố, làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng; mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, với sự chỉ đạo rất sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự chỉ đạo rất thường xuyên của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp rất chặt chẽ của các bộ, ngành, Bộ Ngoại giao và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị cho hai hội nghị đã được triển khai bài bản, đồng bộ, khẩn trương và được các nước thành viên đánh giá rất cao.

"Tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mekong, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, hai hội nghị tới đây sẽ thành công tốt đẹp và thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mekong và của Cộng đồng ASEAN", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.