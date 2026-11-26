Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, ngày 28/11, tại Hà Nội, với vai trò là Chủ tịch của cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao của hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, và sẽ phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch của cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS - tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: TTXVN

Đến nay, các hội nghị lần này có sự khẳng định tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung"; Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác này và là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với cái khu vực Mekong. Thông thường các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, đến nay các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên được đề xuất để thảo luận tại hội nghị. Tại các hội nghị cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về một ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng. Đó là kết nối trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, và qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại chính tại các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang diễn ra gay gắt hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong, qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Một ưu tiên mà các nhà lãnh đạo cũng sẽ tập trung thảo luận là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với hợp tác của ASEAN, với các đối tác phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, qua đó tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và các chương trình hợp tác, để hợp tác tiểu vùng thúc được thúc đẩy và cùng phát triển, đóng góp cho việc hiện thực hóa tầm nhìn về Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ, việc đăng cai hai hội nghị cấp cao vừa là vinh dự, trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong là khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu với Việt Nam.

Việc đăng cai tổ chức hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, không ngừng củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Với sự chỉ đạo rất sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự chỉ đạo rất thường xuyên của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp rất chặt chẽ của các bộ, ngành, của Bộ Ngoại giao và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là Trưởng Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị cho tổ chức 2 hội nghị đã được triển khai rất bài bản, đồng bộ, khẩn trương, và được các nước thành viên đánh giá rất cao.

Với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mekong, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tin tưởng, hai hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mekong và của Cộng đồng ASEAN.