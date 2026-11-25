Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp tân Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret.

Chào mừng Đại sứ Didier Le Bret sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan hữu quan Cộng hòa Pháp với Bộ Công an ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Pháp đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm chính thức Pháp vào tháng 9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nâng tầm quan hệ hai nước với nhiều dự án và tạo ra kết quả cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, kết nối địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, hợp tác về an ninh - quốc phòng luôn đóng vai trò trụ cột trong việc xây dựng lòng tin chính trị, cùng ứng phó với các thách thức chung trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trên nền tảng đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Pháp đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, công tác truy nã, chuyển giao phạm nhân, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công nghiệp an ninh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Didier Le Bret trao đổi về những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Pháp nói riêng.

Nổi bật, tháng 9/2026, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp đã ký Tuyên bố chung về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh dân sự nhằm ứng phó với tình huống khẩn cấp và thiên tai.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp nói riêng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh dân sự; phòng, chống giấy tờ giả; an ninh mạng, an ninh hàng không, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của Công an Việt Nam về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, phòng, chống khủng bố, tội phạm tổ chức đưa người di cư trái phép cũng như tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị ngài Đại sứ có tiếng nói thúc đẩy Chính phủ Pháp sớm thông qua Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng cũng như Hiệp định hợp tác về nhận trở lại công dân; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Pháp có thế mạnh về công nghệ an ninh, công nghệ lượng tử, vệ tinh viễn thám, đóng tàu biển, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thế hệ mới phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở Việt Nam…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Didier Le Bret.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Didier Le Bret khẳng định, trên cơ sở đồng thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ngài Đại sứ cam kết, trên cương vị của mình, sẽ tích cực kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp Pháp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.