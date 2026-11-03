Việt Nam – Pháp tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp

Ngày 3/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret, với sự tham dự của đại diện một số cơ quan, tổ chức pháp luật và tư pháp hai nước. Buổi làm việc diễn ra nhân dịp đoàn công tác của Cộng hòa Pháp thăm và làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp luật Pháp năm 2026.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp, hỗ trợ kỹ thuật của phía Pháp đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và phát triển các nghề bổ trợ tư pháp tại Việt Nam.

Lễ ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2028 giữ Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp; phát triển các nghề luật; tương trợ tư pháp về dân sự và giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2028 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác pháp luật và tư pháp ký ngày 10/2/1993, kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2028 tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Các nội dung hợp tác còn bao gồm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giao dịch bảo đảm, dân sự, hôn nhân và gia đình; quản lý, vận hành và khai thác các cổng thông tin pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc ký kết kế hoạch là cơ sở để Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, góp phần củng cố quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.

Cũng tại buổi làm việc, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Luật lục địa Pháp ký Bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp đặt tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trung tâm sẽ là nơi giảng dạy tiếng Pháp pháp lý và pháp luật Pháp; tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm của Pháp trong các lĩnh vực pháp luật mà Việt Nam quan tâm, đồng thời là một trong những kênh kết nối học bổng đào tạo luật tại Pháp.

Ngoài ra, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2029 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret.

Các văn kiện được ký kết tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác đáp ứng yêu cầu phát triển và ưu tiên của mỗi nước. Trên cơ sở những thành quả hợp tác trong hơn ba thập kỷ qua, các văn kiện sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp pháp luật hai nước; cụ thể hóa các định hướng mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp đã thống nhất, đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.