Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác công nghệ lượng tử

Ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc HCMC C4IR, phát biểu tại hội thảo “Đối thoại và kết nối hệ sinh thái công nghệ lượng tử Việt Nam - Pháp”, ngày 21/10 - Ảnh: Minh Hà.

Hội thảo được đồng chủ trì bởi Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Tiểu ban Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố, với sự phối hợp của Văn phòng Thương vụ Pháp (Business France). Sự kiện này nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử và từng bước hình thành các kết nối hợp tác công nghệ có tính thực tiễn.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, công nghệ lượng tử đang mở ra những hướng tiếp cận mới trong xử lý các bài toán tính toán phức tạp, mô phỏng, tối ưu hóa và bảo mật thông tin.

Hội thảo hướng đến hai mục tiêu chính: tăng cường kết nối, trao đổi và thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và công nghệ giữa các doanh nghiệp công nghệ lượng tử Pháp với các đối tác tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ sinh thái lượng tử, phục vụ nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản trị siêu đô thị tại Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội thảo, ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc HCMC C4IR, nhấn mạnh định hướng chuyển trọng tâm từ trao đổi kinh nghiệm sang kết nối hợp tác thực chất, thông qua việc xác định nhu cầu ứng dụng, tìm kiếm mô hình hợp tác linh hoạt và thiết lập các đầu mối trao đổi lâu dài giữa hai hệ sinh thái.

Một trong những trọng tâm của hội thảo là xác định các bài toán cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh có tiềm năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ lượng tử. Các lĩnh vực được quan tâm bao gồm tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro; logistics, điều phối giao thông và tối ưu hóa luồng hàng hóa tại cảng biển, sân bay; quản lý năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; cùng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu đô thị.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các trao đổi hướng đến khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong tối ưu hóa và quản trị rủi ro, trong bối cảnh Thành phố thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính Quốc gia.

Trong lĩnh vực logistics và giao thông, bài toán tối ưu hóa các hệ thống vận hành phức tạp được xem xét từ góc độ nhu cầu thực tế và khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp. Đối với an toàn thông tin, việc chủ động chuẩn bị trước những thay đổi mà công nghệ lượng tử có thể tạo ra đối với các hệ thống mật mã và hạ tầng số cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Các đại biểu tham gia hội thảo nhấn mạnh việc hiện thực hóa những cơ hội này đòi hỏi sự đồng bộ giữa ba yếu tố: cơ chế thử nghiệm và hành lang pháp lý phù hợp; bài toán ứng dụng cụ thể gắn với đơn vị sử dụng; và nguồn nhân lực được đào tạo, chuẩn bị từ sớm.

"HCMC C4IR, với vai trò là đơn vị kết nối hệ sinh thái công nghệ và là thành viên trong Mạng lưới C4IR toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), định hướng thúc đẩy các mối liên kết dài hạn giữa doanh nghiệp công nghệ quốc tế với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam", ông Trường cho hay.

Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan, đơn vị của TP. Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh và đoàn doanh nghiệp công nghệ Pháp như Quandela, Quobly, QPerfect, Thales... cùng chia sẻ về năng lực công nghệ, tiềm năng ứng dụng và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Hội thảo này không chỉ là một hoạt động kết nối chuyên đề giữa các đối tác Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, mà còn bổ sung góc nhìn quốc tế cho quá trình nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ lượng tử tại TP. Hồ Chí Minh. Những ý kiến và đề xuất được ghi nhận tại chương trình sẽ tiếp tục được HCMC C4IR tổng hợp để đưa vào các nội dung thảo luận chuyên sâu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Thông qua việc duy trì kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hai nước, HCMC C4IR kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Việt Nam - Pháp, thúc đẩy trao đổi tri thức và từng bước xác định các hướng ứng dụng công nghệ lượng tử phù hợp với nhu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.