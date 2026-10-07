Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác AI, dữ liệu và chính phủ số

Trong các ngày 5–9/10, Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ làm việc với đoàn chuyên gia Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Trọng tâm của chương trình gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý phục vụ chuyển đổi số.

Đẩy mạnh khai thác dữ liệu và ứng dụng AI trong khu vực công

Tại chương trình, ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số cho biết Việt Nam thời gian qua đã triển khai nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số trong chiến dịch “100 ngày”.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc chuyển từ mô hình các hệ thống ứng dụng phân tán tại địa phương sang xử lý tập trung tại các bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các địa phương dành nhiều nguồn lực hơn cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Hợp tác chuyển đổi số giữa Việt Nam và Pháp cũng được thúc đẩy trong những tháng gần đây. Từ tháng 6/2026, các đoàn chuyên gia Pháp đã tham gia hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, trong khi nhiều cán bộ Văn phòng Chính phủ Việt Nam được cử tham dự các chương trình đào tạo về chuyển đổi số tại Học viện Dịch vụ công Quốc gia Pháp (INSP).

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Hai bên dự kiến tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về quản trị dữ liệu và đạo đức AI, trong đó chú trọng cách tổ chức dữ liệu công để có thể tái sử dụng hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm chủ quyền số và quyền riêng tư. Các nội dung khác gồm phát triển chính phủ số, cải thiện trải nghiệm người dùng khi tiếp cận dịch vụ công và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Những nội dung này cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Việt Nam giai đoạn 2026–2030, trong đó dữ liệu và AI được xác định là những thành phần quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phát triển chính phủ số.

Hợp tác đào tạo bán dẫn, AI và mô hình số

Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch hợp tác thời gian tới là chương trình đào tạo công nghệ bán dẫn tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ rà soát, lựa chọn đại diện từ Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan tham gia chương trình.

Ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết chương trình đào tạo tại USTH dự kiến kéo dài hai ngày, tập trung vào các công nghệ mới gồm bán dẫn, mô hình số (Digital Twins) và AI.

Đại diện phía Pháp đánh giá chuyển đổi số đang trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp. Pháp cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, cùng các lĩnh vực công nghệ và hạ tầng mà nước này có thế mạnh.

Việc mở rộng hợp tác từ quản trị dữ liệu, AI, chính phủ số đến đào tạo bán dẫn cho thấy chương trình hợp tác số Việt Nam - Pháp đang chuyển dần từ trao đổi kinh nghiệm sang các hoạt động cụ thể về phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ mới.