Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng

Thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả

Ngày 19/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã có buổi làm việc với bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng Ủy quyền thuộc Bộ Ngoại giao và Châu Âu Pháp, phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, các quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài, nhằm trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Pháp có Ngài Didier Le Bret, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, gồm Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng Ủy quyền thuộc Bộ Ngoại giao và Châu Âu Pháp, phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, các quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhiệt liệt chào mừng bà Éléonore Caroit, ngài Đại sứ Didier Le Bret cùng đoàn công tác Pháp đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương; đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau. Việc duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và đại diện các Cục, Vụ trong Bộ Công Thương tham dự buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan của Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi bên, qua đó góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tăng cường phối hợp, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng

Hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác Việt Nam - Pháp và một số định hướng phối hợp trong thời gian tới, trong đó có các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng và khoáng sản. Các bên cũng trao đổi về việc tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan quản lý, đối tác phát triển và các tổ chức liên quan trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng Ủy quyền thuộc Bộ Ngoại giao và Châu Âu Pháp, phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, các quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài cùng các đại diện tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và AFD đối với các hoạt động hợp tác với Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn các đối tác Pháp tiếp tục đồng hành, tăng cường trao đổi và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, phù hợp với ưu tiên phát triển của hai nước.

Về phía Pháp, bà Éléonore Caroit và Ngài Đại sứ Didier Le Bret đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước, khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan Việt Nam nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được trao đổi, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị và xây dựng. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và đối tác liên quan, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Pháp phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.