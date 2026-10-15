Việt Nam - Phần Lan thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đô thị thông minh

Đây là nội dung ghi nhận tại buổi tiếp và làm việc ngày 15/10 giữa Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn với ông Ville Tavio - Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: moc.gov.vn

Đoàn công tác Phần Lan có đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp như Nokia Việt Nam, Vaisala, Finnvera, Finnpartnership và Miltton Group.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và giao thông. Trong tháng 5/2026, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan và có các cuộc trao đổi với Bộ Giao thông và Truyền thông Phần Lan, Cơ quan Giao thông và Truyền thông Phần Lan về hoàn thiện pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa, quản lý hạ tầng và chuyển đổi số trong quản lý cảng biển, vận tải biển.

Cùng trong dịp này, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế cùng đoàn doanh nghiệp nước này. Hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, hàng không, giao thông đô thị, hạ tầng thông minh và chuyển đổi số…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp Phần Lan đối với thị trường Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn lắng nghe kinh nghiệm và đề xuất hợp tác từ các đối tác nhằm mở rộng cơ hội phối hợp trong thời gian tới.

Về phía Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Ville Tavio cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Phần Lan có cơ hội kết nối công nghệ, phương pháp xây dựng với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Đoàn công tác của Phần Lan đánh giá Việt Nam có tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, kỳ vọng thị trường này sẽ trở thành cửa ngõ quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về định hướng hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông thông minh, bền vững; chuyển đổi số; xây dựng đô thị xanh, thông minh; hàng không, hàng hải và các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển hạ tầng.

Cùng đó, hai bên cũng thảo luận việc tiếp tục triển khai các kết quả hợp tác sau chuyến thăm Phần Lan của lãnh đạo Bộ Xây dựng Việt Nam hồi tháng 5/2026, hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.