Việt Nam - Phần Lan: Phát huy vai trò EVFTA, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ

Ngày 15/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã tiếp và làm việc với ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan, nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng và kinh tế tuần hoàn giữa hai nước.

Tham dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Phần Lan, đánh giá cao thế mạnh và kinh nghiệm của Phần Lan trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Về lĩnh vực thương mại, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tăng cường kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy giải quyết những vướng mắc trong thực thi Hiệp định, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phía Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, vật liệu mới và sản xuất thông minh. Thứ trưởng đề nghị, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng năng lượng và công nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về lĩnh vực năng lượng, Việt Nam hoan nghênh Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển nguồn điện sạch, linh hoạt, bền vững. Phía Việt Nam cũng quan tâm các giải pháp cung cấp điện tin cậy, có khả năng mở rộng và phát thải thấp cho các trung tâm dữ liệu, trung tâm trí tuệ nhân tạo, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Đối với lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và Chính phủ Phần Lan, đồng thời khẳng định, Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ thúc đẩy triển khai Dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp”. Các hướng hợp tác được phía Việt Nam quan tâm gồm hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và nhân rộng mô hình sản xuất sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải.

Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan cho biết, hiện nay, Phần Lan đang rất chú trọng việc tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan, hiện nay, Phần Lan đang rất chú trọng việc tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam, phát huy các cơ hội từ EVFTA và thúc đẩy tháo gỡ những vướng mắc trong tiếp cận thị trường, đặc biệt đối với nông sản, thực phẩm.

Trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, các nội dung trao đổi tập trung vào cơ hội để doanh nghiệp Phần Lan tham gia những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như năng lượng sạch, nguồn điện linh hoạt, giao thông đô thị thông minh, chuyển đổi số và hạ tầng thiết yếu an toàn, bảo mật. Khả năng hợp tác với Finnvera, cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Phần Lan, cũng được đề cập nhằm tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ tài chính cho những dự án phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn và Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong lĩnh vực năng lượng, phía Phần Lan quan tâm đến việc triển khai quy hoạch điện, định hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch và cơ chế giá điện có tính ổn định, khả năng dự báo để hỗ trợ quyết định đầu tư. Nhu cầu điện xanh cho các trung tâm dữ liệu cũng mở ra cơ hội hợp tác, gắn thế mạnh công nghệ của doanh nghiệp Phần Lan với yêu cầu phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, phía Phần Lan quan tâm thúc đẩy phối hợp với Việt Nam và Liên minh châu Âu để hoàn tất các thủ tục triển khai dự án hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm tiến độ ký kết thỏa thuận tài chính và duy trì nguồn vốn tài trợ đã cam kết.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là trong việc triển khai EVFTA, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững. Hai bên khẳng định mong muốn cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án và hoạt động thiết thực, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Phần Lan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với lợi ích chung của hai nước.