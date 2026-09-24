Việt Nam - Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo
Từ ngày 21-23/9, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc tại Cộng hòa Phần Lan.Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho; làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Tarja Filatov và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Phần Lan - ASEAN.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/viet-nam-phan-lan-chia-se-kinh-nghiem-ve-doi-moi-sang-tao/7268.html