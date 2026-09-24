Việt Nam - Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng ấy và cụ thể hóa Kế hoạch số 17/KH-MTTW-BTT của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chương trình "Tháng nghe dân nói" đang được Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Sơn La triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo. Bước chân của những cán bộ dân vận đã đến từng bản làng vùng cao xa xôi, vùng biên giới, trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhân dân tháo gỡ kịp thời những khó khăn ngay từ cơ sở.