Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày 26/11. Ảnh: Việt Linh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) có thể gia hạn cuộc điều tra thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam đến tháng 2/2027 do tính chất phức tạp của vấn đề, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc gia hạn là thủ tục nội bộ của phía Mỹ.

Theo Người phát ngôn, động thái này không thể hiện tính chất hay mức độ quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề điều tra thương mại liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

"Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này đã nhiều lần được chúng tôi nêu rõ. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong thời gian gần đây", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như việc triển khai trên thực tế những chính sách, quy định đó với các đối tác, trong đó có Mỹ.

Theo Người phát ngôn, những trao đổi này nhằm xử lý thỏa đáng các khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam.