Việt Nam phải cạnh tranh với Philippines, Malaysia, thu hút 30 - 40 tỷ USD vốn FDI giải ngân mỗi năm

Sáng 2/11, phiên thảo luận tại Hội trường Diên hồng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đã thu hút sự tham gia góp ý của 15 đại biểu Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu đặt vấn đề vì sao Luật Đầu tư phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đến nay Luật Đầu tư đã trải qua 16 lần sửa đổi, bổ sung. Trước đây, việc sửa đổi chủ yếu tập trung vào cắt giảm điều kiện, thủ tục đầu tư, kinh doanh. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà còn phải khơi thông các nguồn lực, huy động vốn đầu tư phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của Luật Đầu tư là thu hút vốn và khơi thông nguồn lực để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong từng thời kỳ. Trong giai đoạn tới, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần tăng khoảng 2,21 lần so với giai đoạn 2021 - 2025. Riêng với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cần thu hút bình quân khoảng 30 - 40 tỷ USD giải ngân mỗi năm, tức gấp 6 - 7 lần giai đoạn trước.

Bên cạnh yêu cầu tăng trưởng, việc sửa đổi Luật còn nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 10-NQ/TW, đáp ứng những yêu cầu mới về thu hút đầu tư, sử dụng nguồn lực đất đai và quy hoạch không gian phát triển.

Cũng theo Bộ trưởng, một lý do đặc biệt quan trọng khác là cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đang diễn ra hết sức gay gắt.

Ông dẫn chứng, Philippines, Malaysia cũng như nhiều quốc gia đang triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào những lĩnh vực tương đồng với Việt Nam như điện tử, máy tính, điện thoại, chip bán dẫn và chuyển đổi số. Ngoài khu vực, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với tham vọng trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động của thế giới, thông qua các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất.

"Chúng ta cần thu hút FDI thì các quốc gia khác cũng cần. Những lĩnh vực chúng ta ưu đãi thì họ cũng ưu đãi", Bộ trưởng nêu rõ.

Ông nhấn mạnh Việt Nam phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thiện chính sách ưu đãi để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dự án lớn, nhất là trong những ngành công nghệ cao.

Nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt và việc thúc đẩy liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bộ trưởng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng hỗ trợ đầu tư phải gắn với kết quả đầu ra, có thể kiểm tra, giám sát và lượng hóa được. Đặc biệt, quy định rõ các điều kiện chấm dứt ưu đãi, hỗ trợ trong trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu, điều kiện hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Bộ trưởng cho hay cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện quy định về điều kiện hưởng ưu đãi, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và chấm dứt, thu hồi ưu đãi đối với các trường hợp vi phạm cam kết.

Kết luận phiên thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận ở tổ, hội trường, gửi Chính phủ để chỉ đạo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư bảo đảm chất lượng, tiến độ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này.