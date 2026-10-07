Việt Nam - Panama thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại trụ sở Chính phủ, Hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân; tăng cường hiện diện và hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh…

Tổng thống Panama José Raúl Mulino khẳng định, Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư. Thông qua vai trò của kênh đào, hạ tầng cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hệ thống hậu cần tầm cỡ quốc tế và mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng khu vực châu Mỹ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero. Ảnh: QUANG PHÚC

Panama chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng và hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi nước để phục vụ thiết thực công cuộc phát triển của Panama và Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục để đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau, củng cố tình hữu nghị lâu dài…

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và Đoàn đại biểu cấp cao Panama.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Panama; khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước đã được thống nhất, các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống; cam kết đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Tổng thống Panama nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Panama với Quốc hội Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương, ủng hộ kết nối các cơ quan Chính phủ - địa phương - doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể…

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 7-10, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero. Tuyên bố nêu rõ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino Quintero ghi nhận quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Panama tăng trưởng tích cực; nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của mỗi bên và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; đồng thời tiếp tục đa dạng cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.