Việt Nam - Panama thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và logistics

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam - Panama

Ngày 15/10/2026, tại Panama City, Thương vụ Việt Nam tại Mexico (kiêm nhiệm Panama) tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Panama, với sự tham gia của đại diện Bộ Thương mại và Công nghiệp Panama (MICI), các cơ quan chức năng cùng khoảng 30 đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Panama.

Quang cảnh Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Panama.

Hội thảo được tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino đầu tháng 10/2026, nhằm giới thiệu tiềm năng kinh tế, thương mại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phan Thị Nga, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mexico (kiêm nhiệm Panama), cho biết hoạt động xúc tiến lần này hướng tới việc đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với doanh nghiệp Panama, hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp và thúc đẩy kết nối thương mại giữa hai thị trường.

Theo đại diện Thương vụ, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama vừa qua đã tạo thêm động lực cho quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Chính phủ ký kết 9 văn kiện hợp tác, xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm hàng hải, hàng không, logistics, kho bãi, bảo hiểm, nông nghiệp và thương mại; đồng thời thống nhất khởi động đàm phán Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Đáng chú ý, quan hệ thương mại Việt Nam - Panama ghi nhận bước phát triển đáng kể trong hai thập kỷ qua. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ khoảng 5 triệu USD năm 2005 lên 478 triệu USD năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Panama khoảng 462 triệu USD và nhập khẩu khoảng 15,5 triệu USD.

Mặc dù chưa có hiệp định thương mại tự do song phương, hai nước đã thiết lập một số nền tảng hợp tác quan trọng. Panama công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường từ năm 2010; hai bên cũng đã có các thỏa thuận về miễn thị thực và tránh đánh thuế hai lần.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mexico nhận định, hai nền kinh tế có nhiều lợi thế bổ trợ. Việt Nam có thể trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Panama tiếp cận thị trường châu Á, trong khi Panama, với vị trí trung tâm kết nối thương mại của khu vực châu Mỹ, có thể hỗ trợ hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường Mỹ Latinh.

Các lĩnh vực được đề xuất ưu tiên hợp tác gồm nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán dẫn, du lịch và đầu tư. Hiện Panama có 14 dự án đầu tư tại Việt Nam.

Để tăng cường kết nối trực tiếp, Thương vụ Việt Nam tại Mexico cũng mời doanh nghiệp Panama tham gia sự kiện Vietnam International Sourcing do Bộ Công Thương tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027.

Khai thác lợi thế logistics, thu hút dòng vốn đầu tư

Bên cạnh thúc đẩy trao đổi hàng hóa, hội thảo dành nhiều thời gian giới thiệu môi trường đầu tư và các chính sách ưu đãi của Panama, qua đó mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện Bộ Thương mại và Công nghiệp Panama giới thiệu chính sách Khu tự do và Chương trình Nhà đầu tư đủ điều kiện.

Ông Hardeep Singh Bhullar, Vụ trưởng Vụ Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Panama, nhấn mạnh lợi thế của Panama với vai trò trung tâm kết nối thương mại, logistics quốc tế cùng mạng lưới hơn 23 hiệp định thương mại tự do.

Đại diện Bộ Thương mại và Công nghiệp Panama khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường này.

Tại hội thảo, phía Panama giới thiệu hai chính sách thu hút đầu tư đáng chú ý, gồm chế độ Khu Thương mại tự do theo Luật 32/2011 và Chương trình Nhà đầu tư đủ điều kiện.

Theo thông tin được giới thiệu, Panama hiện có 27 khu thương mại tự do, trong đó 20 khu đang hoạt động và 7 khu đang phát triển, với hơn 200 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đầu tư vào khu thương mại tự do được áp dụng một số chính sách ưu đãi về cấp phép, thuế nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và thuế đối với thu nhập từ hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Đối với Chương trình Nhà đầu tư đủ điều kiện, Panama đưa ra các mức đầu tư tối thiểu từ 300.000 USD đến 750.000 USD tùy hình thức đầu tư. Theo phía Panama, sau 6 năm triển khai, chương trình đã thu hút hơn 900 nhà đầu tư, với tổng vốn trên 430 triệu USD.

Trong phần thảo luận, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan chức năng hai nước tập trung trao đổi về thủ tục đầu tư, quy tắc xuất xứ, yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và tái xuất sang thị trường Mỹ.

Đại diện Phòng Thương mại Panama cho rằng, việc thu hút đầu tư từ Việt Nam cần gắn với các nhà cung cấp thực tế và những ngành có nguồn nguyên liệu tại chỗ, trong đó có chế biến thủy sản.

Về vấn đề xuất xứ hàng hóa, phía Panama cho biết việc xác định tỷ lệ chuyển đổi để hàng hóa đáp ứng yêu cầu xuất xứ Panama cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Các cơ quan chức năng nước này sẵn sàng phối hợp với Thương vụ Việt Nam để giải đáp vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu thị trường.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Servio Samudio, nguyên Đại sứ Panama tại Việt Nam, đánh giá hai nền kinh tế có tính bổ trợ rõ nét khi Việt Nam có thế mạnh sản xuất, còn Panama sở hữu lợi thế kết nối thương mại tại châu Mỹ.

Theo ông, quan hệ Việt Nam - Panama đang đứng trước thời điểm thuận lợi để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, trong đó sự gắn kết giữa người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước là nền tảng quan trọng cho quan hệ lâu dài.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Panama trực tiếp trao đổi, tìm kiếm đối tác Việt Nam. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác được lãnh đạo hai nước thống nhất, đồng thời mở thêm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Panama và khu vực Mỹ Latinh.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Mexico (kiêm nhiệm Panama), kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 478 triệu USD năm 2025, tăng mạnh so với mức 5 triệu USD năm 2005. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Panama khoảng 462 triệu USD và nhập khẩu khoảng 15,5 triệu USD.